Szükséges a szorosabb összefogás

A közgazdász a brüsszeli ­szankciós politika visszásságára is felhívta a figyelmet. Szerinte jól látszik, hogy az energiahordozókat érintő intézkedések és az ebből fakadó áremelkedések az egész térséget rosszul érintik. Ezért is nyilatkozott úgy a szlovák miniszterelnök, hogy a drágulás padlóra küldi az ország gazdaságát. Jelezte: amennyiben a szankciós politika terén nem történik változás és maradnak a magas energiaárak, akár az energiaszolgáltató szektor államosítása is elképzelhető.