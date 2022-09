Windisch László: az ÁSz a támogató, de átfogó vizsgálatokra helyezi a hangsúlyt

A foglalkoztatottak száma a 2008-as 3,8 millió körüli számról mostanra 4,6 millióra nőtt. 2008-ban kiugróan magas volt az államadósságon és a lakossági hiteleken belül is a devizaadósság aránya, ez utóbbi mára teljesen megszűnt, az államadósság devizaaránya pedig a kezelhető 25 százalékos szintre csökkent. A beruházási ráta is 3-4 százalékponttal magasabb volt még a Covid-évek alatt is, mint a 2008-as válság előtti években – mutatott rá az ÁSZ elnöke a Figyelő.hu összefogllaója szerint.