Csöbörből vödörbe kerül Európa az energiaválság közepette

A Nyugat a kanyarban sincs

A nagytisztaságú szilíciumot gyártó infrastruktúrának már az előző évtized elején is csak körülbelül 20 százaléka összpontosult Európában, a napelempanel-gyártásnak pedig nagyjából a tizede. Mára 90-100 százalékban Kínában és csendes-óceáni térségben koncentrálódik az egész termelési lánc, a lapkagyártástól kezdve a nagytisztaságú szilícium előállításán át, a cellák és a panelek készítéséig. A komplett napelempanelek gyártásának ma 70 százaléka köthető Kínához. További jelentős gyártó Vietnám és Malajzia, ám Amerika már a közepesek közé sorolható.

A Kínán kívüli világ csak a gyártásnál jóval egyszerűbb know-how-t és infrastruktúrát, valamint kevesebb pénzt igénylő összeszerelésben képes valamelyest erősíteni a pozícióit: jelenleg 38 országában működnek ilyen összeszerelő üzemek.

A kereslet is jelentősen átrendeződött Kína javára 2010 óta, amikor Európa használta fel a napelemek mintegy 80 százalékát.

Az elektromos autók gyártását ugyancsak olyan kitörési pontként láttatják az EU-ban és Amerikában, amellyel a nyugati gazdaságok függetlenedhetnek a közel-keleti és orosz fosszilis energiahordozóktól. Ám ezen az úton is csak Kínának szolgáltatják ki magukat ezek az országok, amelyeknek így sokkal aggasztóbb méreteket ölt a kitettsége, mint a földgáz- és kőolajimport kapcsán meglévő dependencia. Természetesen komoly anyagi előnyökkel járhat a Kína által kézben tartott termelési láncban részt venni, s a keleti nyitás révén hazánk is él ezzel a lehetőséggel. A CATL nevű kínai vállalat például minden idők legnagyobb, 3 ezer milliárd forintos beruházásával 9 ezer új munkahelyet hoz létre Debrecenben, ahol villanyautók számára fognak elektromos akkumulátorokat gyártani.

A teljes beszállítói lánc is a kezükben

Ám egészen más dolog abban a hitben ringatnia magát a Nyugatnak, hogy az elektromos autók boomjával bármilyen versenyelőnyhöz jutna Kínával szemben, vagy legalábbis, hogy csökkenthetné a súlyos energiafüggőségét. Ugyanis a lítiumalapú elektromos akkumulátorok gyártásában is elképesztő Kína dominanciája, ráadásul az ázsiai óriás a nyersanyag kitermelésétől a késztermékek előállításáig uralja a gyártási és beszállítói láncot. A tavalyi évben Kína a világszerte kitermelt nyers lítiumnak – 93 ezer metrikus tonnának – nagyjából a 40 százalékát használta fel. Az országban gigagyárak százai ontják magukból az elektromos járművekbe előállított akkumulátorokat, amelyekkel a hazai piac mellett olyan autógyártó óriásvállalatokat látnak el, mint a BMW, a Volkswagen és a Tesla.

Ráadásul az évek óta meglévő nyomasztó kínai fölény tovább nő: míg 2018-ban az elektromos akkumulátorok globális piacának 60 százalékát birtokolták, 2020-ban már 72 százalékos volt a piaci részesedésük.

Ez jelenleg már 80 százalék körül mozog a Bloomberg NEF becslései szerint, ami azért sem meglepő, mert a világ 10 legnagyobb elektromos akkugyártó cége mind Kínában található. Ezek egyike, a már említett CATL egymagában az elektromos akkumulátorok 30 százalékát állítja elő globálisan. Mindeközben a nyers lítium kitermelésében hátul kullogó Amerika a világpiacnak mindössze 8,5 százalékát tartja a kezében.

Nem egyik napról a másikra alakult ki ez a helyzet: Kína 2015-ben állította a lítiumot az ipari stratégiájának középpontjába, s a Made in 2025 program keretében mintegy 60 milliárd dollárnyi támogatással építették ki az elektromos akkuk piacát és az ehhez kapcsolódó beszállítói láncot. A leggazdagabb lítiumlelőhelyeken is koncessziókkal rendelkeznek, így például Ausztráliában, ahol a világ lítiumkészletének közel fele található, vagy a lítium háromszögnek nevezett dél-amerikai térségben – ismerteti a VG.

A Nyugat érdekszférájában is terjeszkednek

A nyugati világban jelenleg épülő, egyik legnagyobb lítiumfinomítóban – amely teljes kapacitáson 24 ezer tonna lítium hidroxidot lesz képes előállítani egy évben, s dél-Koreai, valamint svéd gyártóknak is szállít majd – szintén kínai vállalat a főrészvényes. Az ausztráliai Kiwanában található létesítményben a Tianqi Lithium a többségi tulajdonos, vagyis a világ lítiumellátásának közel felét kezében tartó kínai bányász- és gyártócég még Amerika befolyási övezetében is tovább tudta növelni a piaci részesedését. Hasonló folyamat zajlik a dél-amerikai régióban is. A Tianqi Lithium és a legnagyobb kínai versenytársa, Ganfeng Lithium Argentína, Chile és Bolívia legjobb kitermelőhelyeire tette be a lábát, s ez előbbinek még Chile legnagyobb bányavállalatában, az SQM-ben is van érdekeltsége.

A lítiumfeldolgozás ellenőrzése talán a legnagyobb biztosítéka annak, hogy Kína évekre bebetonozhatja az elektromos akkugyártásban elért primátusát.

Jelenleg Amerika és Európa is arra kényszerül, hogy Ázsiába szállítása feldolgozásra a helyben bányászott lítiumot, és még középtávon sem lesznek képesek saját finomítókapacitásokat kiépíteni. A lítiumércet tisztább lítium hidroxiddá alakítani meglehetősen összetett és drága procedúra, az ehhez szükséges finomítók felépítése pedig évekbe és dollármilliárdokba kerül. A Wired.com szerint Amerika lemaradása Kínától évtizedekben mérhető ezen a téren és a felzárkózás nagyjából 175 milliárd dollárt igényelne. Ígéretekkel és tervekkel egyébként mind az öreg kontinensen, mind az új világban tele a padlás. Amerika 2025-re tervezi 13 gigagyár elindítását, Európa pedig 2035-ig készül csúcsra járatni az akkumulátor termelését: akkorra összesen 35 ilyen létesítményt üzemeltetnének.

Azonban már az is kérdéses, hogy be tudnák-e egyáltalán szerezni azt a hatalmas mennyiségű lítiumot, amelyet ezek az óriásgyárak igényelnének.

Mindeközben Kína a hazai lítiumbányászatot is jócskán fokozta, s úgy volt képes a világ harmadik legnagyobb kitermelőjévé válni Ausztrália és Chile után, hogy a globális készleteknek mindössze 10 százalékával rendelkezik. Emellett az ázsiai óriás esetében a politikai környezet is segíti az akkumulátorgyártó vállalatokat a piacvezető pozíciójuk megőrzésében. Hiszen míg más országokban teljesen ki vannak szolgáltatva a piacoknak a lítiumprojektek (az ásvány aktuális árától függően fékeznek le, vagy vesznek újabb lendületet), Kína esetében a lítium árának az alacsonyan tartása a prioritás, amely még a részvényesek értékmaximalizálási igényeit is felülírja.

Az eredeti cikk ITT érhető el.