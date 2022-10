Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban

Szeptember vége óta sztrájkolnak több olajfinomító dolgozói is Franciaországban az ExxonMobil és a TotalEnergies telephelyein, mivel a munkavállalók az inflációra és a cég nyereségére hivatkozva a beígértnél nagyobb mértékű béremelést szeretnének elérni, a vállalat vezetése azonban nem kíván a kérésnek eleget tenni. Következésképp egyre fenyegetőbb az üzemanyaghiány, különösen az ország északi részén és a Párizs környéki régióban, ahol a benzinkutakon már órákkal nyitás előtt hosszú sorokban várnak arra az autósok, hogy megtankolhassanak. A helyzetet súlyosbítja az, hogy egyes kutakon, ahol még van üzemanyag, rendkívüli mértékben megemelték az árakat, egyes párizsi kutakon már csaknem három eurót kérnek el a gázolaj literjéért, ami ötven centtel több, mint az országos átlag.

A sztrájkot irányító CGT szakszervezet bejelentette, hogy megállapodás híján folytatják a munkabeszüntetést, valamint kiterjesztik a sztrájkot az ország összes Total olajfinomítójára.

Az egyre fokozódó üzemanyaghiány azonban nem csak az autósok és a fuvarozók életét nehezíti meg, súlyos következményekkel járhat más téren is. Erre hívja fel a figyelmet a La chaine logistique du froid nevű egyesület, amely 120, hűtött terméket szállító céget tömörít és közleményében arra figyelmeztet, hogy a benzinhiány miatt fennáll az élelmiszerhiány veszélye is. A dokumentum kiemeli, hogy az olajfinomítók dolgozóinak sztrájkja a logisztikai szektort is érinti, és rajtuk keresztül kihat a friss és fagyasztott termékek gyártóira, valamint az ügyfelekre is, mivel komoly fennakadást okoz a romlandó élelmiszerek szállításában. Az egyesület ezért arra kéri a sztrájkolókat, hogy biztosítsák az üzemanyaghoz való hozzáférést a szállítmányozóknak, mert máskülönben veszélybe kerül a lakosság élelmiszer-ellátása. A közlemény felhívja rá a figyelmet, hogy a tartállyal rendelkező szállítmányozóknak mindössze pár napra elegendő üzemanyaguk maradt, a többiek működőképessége pedig kizárólag a benzinkutaktól függ.

A helyzet tehát rendkívül súlyos, ezért a kormány komoly lépésre szánta el magát, és beavatkozott az eseményekbe, mégpedig olyan módon, hogy a törvényben foglalt lehetőségeknek megfelelően kötelezi a normandiai Port-Jérome olajfinomító dolgozóit a munka felvételére annak érdekében, hogy biztosítva legyen a minimális számú munkavállaló a termeléshez. Agnes Pannier-Runacher energiaügyi miniszter bejelentése alapján az intézkedés október 12-én lépett életbe.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Unsplash)