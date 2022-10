Csak mindenszentek napján lesznek zárva a boltok

A Tesco, az Auchan, a Lidl, az Aldi és a többi élelmiszer-kereskedelmi üzlet honlapján található információk szerint a boltok a megszokott nyitvatartás mellett működnek a hosszú hétvégén.

A boltok október 31-én, mindenszentek előestéjén is a szokott módon nyitva lesznek, és csak a keddi ünnepnapon tartanak zárva.

A Vg.hu cikke szerint mindegyik lánc egyenként határozza meg üzleteinek nyitvatartását. Vannak ugyanis boltok, amelyek a bevásárlóközpontok üzemidejéhez igazodnak, tehát általában hamarabb zárnak. A bevásárlóközpontok és a plázák jellemzően este nyolc és kilenc között zárnak be, nagyon sok élelmiszerüzlet azonban tízig is nyitva van hétköznap. Kivételek ezalól a vidéki vagy kisebb városokban működő boltok, ahol előbb csukhatnak be.

Kereskedelmi szempontból egyébként kifejezetten jól jön a hosszú hétvége, ugyanis

a boltok kapnak három olyan napot, amikor az emberek zöme nem dolgozik, így van idejük nézelődni, vásárolni.

A plázák és bevásárlóközpontok is csak kedden, mindenszentek napján zárnak be, a hosszú hétvége három napján a megszokott nyitvatartás mellett üzemelnek, vagyis áruháztól függően este nyolc és kilenc között húzzák le a rolót.