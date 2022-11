Háborús károk Ukrajna szélenergia-termelésében

A folyamatosan növekvő befektetéseknek köszönhetően évről évre sikerült bővíteni az ország szélenergia-kapacitását is, így egy évtized alatt e téren valamivel több mint nyolcvanszázalékos bővülés következett be a szélenergia teljesítményben. A Nemzetközi Energetikai Ügynökség (IEA) szerint 2015 és 2019 között az összes megújuló energia részaránya a villamosenergia-termelésben 3,6-szorosára nőtt Ukrajnában, amelyben nagy szerepe volt a szélenergia hálózat fejlesztésének is.