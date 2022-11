Kamatverseny indulhat a zöld hiteleknél

Bár a jegybank fő célja a fogyasztóbarát minősítéssel a különböző, egymással versengő lakáshitelek azonos feltételek mentén történő összehasonlíthatóságának megteremtése volt, a hitelfelvevők ezenfelül láthatóan nagyobb bizalommal fordulnak az MFL termékekhez azáltal, hogy a hitel kondícióit az ő szemükben az MNB garantálja – véli Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője. A szakember szerint a fő változás a kamatkedvezményekben elinduló licit lesz, tovább az, hogy az eddig visszatérítésként adott egyszeri kedvezmény beépül a hitelekbe, ami több millió forintos megtakarítást jelenthet majd az ügyfeleknek.

Az MNB előzetesen annyit közölt, hogy a minősítés megszerzésének feltétele az lesz, hogy a bankok ezen hitelek esetében folyósítási díjat nem számíthatnak fel, illetve nem kérhetnek külön díjat annak vizsgálatáról sem, hogy a megvásárolni/építeni akart ingatlan megfelel-e a zöld hitel feltételeinek. Az MNB ezenfelül elvárja, hogy a bankok egyszeri alkalommal az adott lakás energiatanúsítványának kiállítási költségeit is átvállalják a hiteligénylőtől, ha zöld hitelt igényel.

A BiztosDöntes.hu hitelszakértője szerint az MNB a most bejelentett változással inkább a piac után lépett. A kereskedelmi bankok ugyanis a ZOP lezárulta után egyre-másra jelentek meg saját zöld hitel termékeikkel. Itt a hitelfelvevő a más lakáshiteleknél megszokott induló kedvezmények (jellemzően a tulajdoni lap beszerzése, az értékbecslési és közjegyzői díj átvállalása, illetve visszatérítése) mellett általában vállalták az MNB által most feltételként meghatározott 15-40 ezer forintba kerülő energetikai tanúsítvány díjának megtérítését is. A nagy kérdés Gergely Péter szerint az, hogy a minősítési rendszerbe beférnek-e majd azok a használt lakásokra adott kölcsönök is, ahol a tulajdonos vállalja (megvásárolandó vagy épp saját maga által lakott) az ingatlan energetikai korszerűsítését is, amelynek köszönhetően csökkenthető az ingatlan fenntartásának energiaköltsége.

A zöld hitelek esetében a bank biztosabb megtérüléssel számolhat, hiszen az energiatakarékos, modern otthonok kisebb költséggel fenntarthatóak, amely most az energiaárak emelkedésekor fontos tényező. Emellett pedig a piaci kereslet is ilyen lakások irányába fordul, amely más lakásokkal szemben jobban garantálja ezen ingatlanok értékállóságát. A bankok épp ezért akár 100-200 bázispontos kamatkedvezményt is nyújtanak az ilyen ingatlanok megvásárlására hitelt kérő ügyfeleknek a standard hiteleikhez képest

– hívta fel figyelmet Gergely Péter. Ugyanakkor a jegybank minősítési rendszere abból a szempontból új helyzetet teremt, hogy az eddig rendszerint egyszeri, 1-2 százalékos jóváírás helyett a zöld MFL tartós kamatkedvezményt vár el a bankoktól.

Az MNB közleménye szerint a Zöld MFL termékek esetében a kezdeti költségeken az ügyfél 100 000 forintot spórolhat, a standard hiteleknél 1 százalékponttal kisebb kamat pedig összességében 3 millió forinttal csökkenti a hitel teljes visszafizetendő összegét a futamidő alatt. A BiztosDöntés.hu hitelszakértője szerint a Zöld MFL hitelek esetében a bankok egymás közötti versenye épp a standard kamatra adott zöld kedvezményekben csúcsosodhat ki, azaz sokkal komolyabb kamatcsökkentésekre is készülhetünk tavasztól.

A BiztosDöntés.hu összeszedte, melyek azok a már ma is elérhető zöld hitel konstrukciók, amelyeket az érdeklődők a zöld fogyasztóbarát hitelek megjelenéséig igényelhetnek, s amelyek joggal pályázhatnak majd a Zöld MFL minősítésre.

Speciális Green személyi kölcsönt kínál az UniCredit Bank napelem vásárlására és/vagy új napelem telepítésére. A MagNet Bank személyi kölcsönénél a zöld hitelcél talán a legszélesebb körre értelmezhető. Ugyanúgy belefér új elektromos kerékpár, roller, elektromos autó vagy motorkerékpár vásárlására, de kérhető a kölcsön elektromos házi autótöltő kiépítésére is. Lakáscél esetében ez a hitel napelem és napkollektor vásárlására és telepítésére fordítható.

Zöld lakáshitel igényelhető a K&H Banknál nemcsak új, de használt lakás vásárlásra, sőt a meglévő ingatlan (energetikai) korszerűsítésére is. A Raiffeisen Bank 25 bázispontos kamatkedvezményt ad olyan használt vagy új lakás vásárlására, amely megfelel a korábbi MNB ZOP hitel energetikai feltételeinek. A CIB Bank különböző összegű bónuszokkal egészíti ki egyes hiteleihez, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

A Magyar Bankholding tagbankjai - MKB, Takarékbank - az energiahatékonyság növelést célzó 3-24 millió forint összegű 10 éves kamatperiódusú hitelek esetében hirdette meg ECO kedvezményrendszerét. A felújítással elért legalább BB energetika besorolás esetén 150 000 forint jóváírás kapható.

