Óvakodjunk az energiafaló háztartási gépektől!

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) és a Greendependent Intézet összegyűjtötték mindazt, amit a legnagyobb háztartási energiafaló berendezésekről tudni kell, és takarékoskodási tippekkel is kiegészítették.

Az Eurostat 2020-as adatai szerint a fűtés a maga 63,7 és a vízmelegítés 16,3 százalékos részesedéssel a két legtöbb energiát fogyasztó terület a háztartásban. De nem sokkal mögöttük áll a családok számára mindennapos tevékenység, a főzés energiaigénye is, ami a negyedik helyet foglalja el 6,7 százalékkal – készített látványos összefoglalót a TVE.



Mosógépek górcső alatt

Jelen gyűjtésben a fűtésről külön nincs szó, a tudatos vásárlók csapata – mint az összeállításukból kiderül – kiemelten foglalkozott a mosó-, illetve a szárítógépek energiafogyasztásával és a takarékoskodási praktikákkal. Tanácsaik között az első és legfontosabb, hogy mielőtt beindítanánk a mosógépet, gyűjtsünk össze megfelelő mennyiségű szennyest.

Mérések alapján bizonyították, hogy egy 30 fokos mosás harmadannyi áramot fogyaszt, mint egy 60 fokos. Válogassuk szét tehát szennyezettség szerint a kimosandó ruhákat. A kevésbé koszosakat elegendő 30 fokon mosni, így élettartamukat is meghosszabbíthatjuk

– szól a praktikus javaslat.

Tovább folytatva a jó tanácsokat, a tapasztalatokat összegyűjtő fogyasztók hangsúlyozzák azt is, hogy ha van a gépen rövid program, használjuk a normál szennyezettségű ruhák mosásához. Csakis akkor alkalmazzunk előmosást, ha igazán szükséges. Helyette inkább áztassuk a ruhát az összegyűjtött fürdő- vagy zuhanyzóvízben.

A szárítógép nem javallott

Aki gyakran és rendszeresen nagy családra mos, annak ajánlatos megmérnie a különböző programok energiafogyasztását. Utána használja a takarékosabbat. Amúgy pedig igyekezzünk tisztán tartani a mosógépünket, így élettartama megnő, és a mosás is hatékonyabb. Tisztítsuk ki a szűrőt, távolítsuk el a fűtőszálon lévő vízkövet ecetes öblítéssel, vagy olcsón beszerezhető mosószódával vagy citromsavval.

A TVE azonban ennél is tovább megy, és felveti azt, hogy igyekezzünk a gépi mosást elkerülni: csak a foltot mossuk ki kézzel, ne az egész ruhát. Sőt, esetenként elég csupán kiszellőztetni a ruhát; csak akkor mossunk ki valamit, ha tényleg koszos, főzéshez, takarításhoz pedig viseljünk kötényt. A legjobb mosógép kiválasztásában egyébként segít a 2022-es Tudatos Vásárlók termékteszt eredménye.

Szárítógépek esetében – amennyiben lehetséges, ne használjuk, hanem teregessük ki ruháinkat, télen is. Ezzel nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméljük – jegyzik meg a tudatos vásárlók, sőt, otthonunk télen gyakran alacsony páratartalmát is növelhetjük, amivel hőkomfortunk nő, és fűtésigényünk csökken.

Ha mégis szárítógépet veszünk, válasszunk olyat, amely rendelkezik automata nedvességérzékelővel, így a szárítási idő rövidebb lesz. A szárítógépek összehasonlításáról is készült 2022-es Tudatos Vásárló teszt, amely sokat segíthet a megfelelő berendezés kiválasztásában. Jó, ha tudjuk, hogy a kombinált mosó+szárító gépek jóval többet fogyasztanak, mint a két készülék külön.

A vízforralón is lehet spórolni

A Tudatos Vásárlók weboldalukon hasznos tippekkel folytatják a sort, kitérve az elektromos bojlerre, hűtőkre, mosogatógépre és a villanytűzhelyre is. Még ezeknél is kisebb, de fogyaszt a vízforraló is. Ráadásul azzal is lehet pazarolni vagy takarékoskodni. Gyakran indítjuk a vízforralót több vízzel, mint amennyire szükségünk van. Ha minden második magyar háztartásban (hozzávetőleg két millió háztartás) naponta 0,5 liter vizet feleslegesen forralnak fel, az 26,2 millió kWh-nyi elpazarolt energiát jelent. Egy hónap alatt egy kWh-nyi energiát takarítunk meg csak azzal, ha egy liter tea elkészítéséhez 1,5 liter helyett csak a szükséges mennyiségű vizet forraljuk fel.

