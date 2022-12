Magyarország számíthat a katari LNG-re + videó

A külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy a megoldásnak egyértelműnek kellene lennie:

minél több földgáz jutna el az európai piacra, annál biztosabb lenne Európa ellátása. Így alacsonyabb áron is lehetne megvásárolni az energiát.

– Magyarországnak az az érdeke, hogy újabb forrásokat tudjunk bevonni. Katar nagy fejlesztéseket hajt végre a kitermelés és az LNG-szállítás kapacitásának terén. Így 2026-tól sokkal nagyobb mennyiségű LNG-t fognak exportálni, mint jelenleg. Ma megkötöttük a politikai megállapodást, amelynek értelmében Katar készen áll arra, hogy vállalatközi tárgyalások kezdődjenek a Qatar Energy és az MVM között. Mégpedig annak érdekében, hogy a növekvő katari LNG-kapacitás egy részével Magyarországon is számolni lehessen a földgázellátás garantálásához. Ehhez üzletileg működőképes megállapodást kell létrehozni – ismertette a miniszter.

Kiemelte: az Európai Unióra is szükség van, hiszen ahhoz, hogy akár a dél-európai, akár a délkelet-európai LNG-terminálokból nagyobb mennyiségű földgáz érkezzen Magyarországra, infrastrukturális fejlesztések kellenek a környező országokban.

Mindenesetre ha Horvátország az ígéreteinek megfelelően bővíti a saját LNG-termináljának a kapacitását, ahol már most is hazánk az első számú felhasználó, akkor reális lehetőség lesz arra, hogy három éven belül a katari gáz szerepet kapjon a magyarországi ellátásban.

Szijjártó Péter felhívta arra a figyelmet, hogy az európai gazdaság a recesszió irányába halad. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy jó kapcsolatban legyünk azokkal az országokkal, amelyek a világgazdaság egészére hatást gyakorolnak.

– Nincs semmilyen politikai akadálya annak, hogy Katarral kedvező gazdasági együttműködés jöjjön létre. Ma véglegesítettük a beruházások kölcsönös védelméről szóló megállapodást. Ennek aláírása újabb lépés abba az irányba, amellyel a katari befektetéseket és beruházásokat jogilag biztos körülmények között tudjuk hazánkba vonzani – ismertette.

A miniszter lényeges területnek nevezte a légiközlekedési együttműködést is. – A Qatar Airways fontos szerepet játszik abban, hogy a két ország között közvetlen légi összeköttetés legyen. A Magyarországra látogató katari turisták száma már most is növekszik – mondta.

Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy Katar és hazánk álláspontja az orosz–ukrán háború kapcsán is megegyezik. – Elítéljük, és a megoldás nem lehet más, mint a mielőbbi béke. Ehhez tárgyalásokra van szükség, ezért hatalmas hiba volt a kommunikációs csatornákat elvágni a világ nyugati része és Oroszország között – tette hozzá.