Amerikai térnyerés az európai energiapiacon

– Az Európai Unió a háború kirobbanását követően már tavasszal hosszú távú szerződést kötött az Egyesült Államokkal cseppfolyósított gáz (LNG) vásárlására. Ennek az a lényege, hogy Amerika már ebben az évben 15 milliárd köbméter LNG-t szállít a kontinensre, majd ezt a szintet fokozatosan évi ötvenmilliárd köbméterre emeli – nyilatkozta lapunknak Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágvezetője.

Az elmúlt időszakban már látható volt, hogy a kieső orosz gáz egy részét a növekvő amerikai cseppfolyósítottgáz-beszerzéssel pótolta az unió. Az év első hét hónapjában szinte megháromszorozódott a szállítmányok mennyisége a múlt évhez képest. Mindezzel párhuzamosan a Török Áramlaton és az ukrán útvonalon is érkezik gáz. Az utóbbin korlátozottan, míg az előbbin teljes kapacitáson. Látható azonban, hogy a következő évben ez már csak a töredéke lesz a korábbiaknak.

Amerikai dominancia

– Az uniós gázpiacon egyértelműen kirajzolódik az új tendencia. Korábban a gázbeszerzéseket orosz túlsúly jellemezte, a következő évtől azonban amerikai dominancia érvényesül, még ha nem is akkora arányú, mint amekkora az orosz volt. Ez utóbbinak pusztán az az oka, hogy az Egyesült Államok a cseppfolyósított gáz exportját csak korlátozott mértékben tudja felfuttatni – magyarázta a szakértő.

Az amerikai kormány mindenesetre igyekszik rávenni a kitermelőket, hogy a lehető legnagyobb ütemben fokozzák az aktivitásukat.

Az amerikai LNG exportját korlátozott mértékben lehet felfuttatni

(Fotó: AFP/Sebastien Salom-Gomis)

A gázpiac mellett a másik fontos terület az olajpiac. Az Európai Unió legnagyobb olajellátója a korábbi években szintén Oroszország volt. Az orosz forrás az unió igényének több mint huszonöt százalékát fedezte.

Ezzel szemben az Egyesült Államokból érkező mennyiség nem érte el a tíz százalékot sem.

Terjeszkedés az európai olajpiacon

– Amerika most ezen a téren is piacot bővíthet Európában. A kitermelési kapacitásán múlik majd, hogy mekkora arányú lesz ez a növekedés. Az Egyesült Államokban egyébként jelenleg szűk keresztmetszetet jelent a rendelkezésre álló olaj mennyisége. Itt is nagy erőkkel dolgozik azon a kormány, hogy fokozzák a termelést. Így most úgy tűnik, hogy az amerikai olaj egyelőre nem jut domináns szerephez Európában, ráadásul az unió beszerzési útvonalai diverzifikáltabbak. Ezért még a jövő kérdése, hogy a tengerentúlról érkező olaj mennyisége eléri-e azt a szintet, amelyet eddig egyedül Oroszország biztosított – mondta az üzletágvezető.