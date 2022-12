Széles körben véd a kamatstop

Több elemmel bővült a kamatstop az elmúlt időszakban. Az intézkedés egyre szélesebb körnek nyújt segítséget, amelynek elemeiről külön-külön beszámoltunk. Ezekről adunk most átfogó összegzést.

A kormány 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet október közepén 2023. június ­30-ig meghosszabbított, valamint arról is döntött, hogy kiterjeszti annak hatályát. Ennek eredményeként az intézkedés már a legfeljebb ötéves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott, államilag nem kamattámogatott jelzálogkölcsön-szerződéseket is megvédi a drasztikus kamatnövekedéstől.

A gazdaságfejlesztési miniszter sajtóosztályának tájékoztatása szerint ezzel összességében a lehetőség már 350 ezer családot óv meg attól, hogy szank­ciós kamatfelárat kelljen fizetnie. Ebből 284 ezret tesz ki a kamatstop hatálya alá eredetileg is tartozók száma (őket érinti a határidő hosszabbítása), valamint további 66 ezret az újonnan érintettek köre (rájuk vonatkozik a lehetőségkiterjesztés). A kamatfelár a családoknál marad, ami 2022-ben nyolcvanmilliárd forintot jelent, 2023 első fél évében pedig több mint hatvanmilliárd forintot.

Így összességében mintegy 140 milliárd forintról van szó. Azaz a kamatstopnak köszönhetően 2022-ben egy család 282 ezer forintot takarít meg, 2023 első fél évében pedig 174 ezer forintra tehető az az összeg, amit nem kell kamatként megfizetnie.

A jövő esztendő első fél évében a kamatstop intézménye nélkül egy átlagos család törlesztőrészlete 55 százalékkal emelkedne.

A fentieken túl a kormány a megromlott kamatkörnyezet miatt megvizsgálta a diákhitelek helyzetét is. Ezt a lehetőséget már csaknem ötszázezren vették igénybe és mintegy 250 ezer diploma megszerzéséhez járult hozzá. Kiderült, hogy ha most nincs segítség, akkor a szabadon felhasználható Diákhitel 1 kamatát a duplájára, több mint tíz százalékra kellene felemelni. Ezzel több mint százezren kerültek volna nehéz helyzetbe. A kormány ezért a Diákhitelre is kiterjeszti a kamatstopot, így az változatlanul 4,99 százalékos kamattal lesz elérhető 2023 ja­nuárjától. Fontos, hogy a Képzési hitelt és a Diákhitel 2-t továbbra is kamatmentesen vehetik fel a felsőoktatásban tanulók.