Túl a gazdasági nehézségeken?

Eurózóna: erősödő optimizmus

Ha a világ többi részét nézzük, az eurózónát erősödő optimizmus jellemzi, a piac és a gazdaság szereplői is egyértelműen optimistábbak, mint 2022 őszén. Kisebb a sérülékenység, több a rejtett tartalék, az energiakrízis is puhább lefutású, ráadásul az Európai Központi Bank is elszántabb, mint azt korábban gondolták az elemzők. Mindezt pedig, a legutóbbi adatok alapján úgy tűnik, hogy helyesen jelezték előre a befektetők a szeptember–októberi trendforduló óta. Már a recesszió bekövetkezése sem biztos, noha Török Zoltán szerint korai erről bármit is mondani.

Borítókép: munkások a győri Audi-gyárban (Fotó: Kurucz Árpád)