Infláció: fontos hónaphoz érkeztünk

Infláció: fordulópont

Itt érdemes kitérni arra, hogy az infláció tavaly 14,5 százalékos volt, idén pedig a számítások szerint 15 százalékot érhet el. A kormányzati cél ugyanakkor arról szól, hogy a pénzromlás üteme az év végére egy számjegyűre mérséklődjék. Lényeges, hogy ha minden a várakozások szerint alakul, akkor ez ügyben már igen közel vagyunk a csúcsponthoz. Az előrejelzések ugyanis azt mutatják, hogy az infláció értéke ebben a hónapban, vagyis januárban tetőzik, februártól pedig fordulat jön, s jó esély mutatkozik rá, hogy az infláció az év végére 10 százalék alá csökkenjen.

Növekedés: átlag felett

A gazdasági növekedés kapcsán is biztatóak a magyar kilátások. A kormány nemcsak arra törekszik, hogy hazánk elkerülje a recessziót, a visszaesést, de azt is célul tűzte ki, hogy a magyar gazdaság nagyobb arányban növekedjen, mint az uniós. S ez nem is tűnik lehetetlennek. Olyannyira nem, hogy a becslések szerint tavaly 4,5 százalék körül lehetett a magyar GDP növekedése, ami hozzávetőleg két százalékponttal haladja meg az eurozóna átlagát. Az idei esztendőre 1,5 százalékos gazdasági bővülést célzott meg a kormány, ezzel szintén majdnem meglenne a két százalékpontos növekedési többlet az eurozónához képest. A friss előrejelzések ugyanis arról szólnak, hogy az euróval fizető államok együttesen recesszióba kerülhetnek, az átlagos piaci várakozás 0,1 százalékos csökkenést jelez az országcsoport számára.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTVA/Oláh Tibor)