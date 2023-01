Támaszt adnak a beruházások

– Nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen év vár ránk az idén. Sok a bizonytalanság, de az már látszik, hogy a tavalyi energiapánik határozottan csillapodik – mondta lapunknak Essősy Zsombor. A Magyarok a Piacon Klub elnöke, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója jelezte, az energiahordozók ára érezhetően alacsonyabb, mint az elmúlt nyáron volt, noha így is magasabb a két évvel ezelőtti szinteknél. A mostani árszint viszont elviselhetőbb, kezelhetőbb a cégek szempontjából.

– Ez részben annak köszönhető, hogy a piac helyrerázódott, másrészt pedig a kormány jelentős segítséget nyújtott a vállalkozásoknak. Gondolok például arra, hogy az egy évvel korábbi és a mostani energiaköltség növekményének felét átvállalta az állam a cégek meghatározott körétől. Ezzel a lehetőséggel többen is éltek. Mindezek mellett érezhetően spórolnak is a vállalkozások az energiafogyasztással, akár 25 százalékos megtakarítást is el lehet így érni – magyarázta Essősy Zsombor.

A Magyarok a Piacon Klub elnöke kitért az inflációval kapcsolatos összefüggésekre is.

Mint mondta, a cégek már nem nagyon tudnak az árakon emelni, de ez nem is szükséges. Az energiaköltségek normalizálódnak, a forint árfolyama pedig mintegy tíz százalékot erősödött. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy ennyivel olcsóbban lehet importtermékeket vásárolni, ugyanakkor az exportbevétel forintban számolva csökken.

Mindeközben figyelni kell a külföldi versenytársakra is, akik tudják mérsékelni az áraikat forintban. Essősy Zsombor ezzel összefüggésben beszélt a vállalkozások bérköltségeiről is. Több cég például most két részletben növeli a dolgozók fizetését. Mások januárban emelnek, viszont az utóbbiak köre egy-másfél évig minden bizonnyal már nem változtat a béreken.

– Felmérésünk szerint a szellemi foglalkozású dolgozók esetében 14 százalékkal, a fizikai munkát végzőknél 15 százalékkal emelik a béreket a vállalkozások, ennél többet nem is tudnak adni, mert az árakon már nem lehet emelni, sőt egyes termékek árát még csökkentik is különböző akciók keretében. Ezt látni például az építőiparban – ismertette a vezérigazgató.