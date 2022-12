Kedvező hitel állami támogatással

Miután a kedvezőtlen nemzetközi környezet drasztikus mértékben drágította a hiteleket, a népszerű program további lendületet vehet az új konstrukcióinak köszönhetően. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be a minap, hogy már december 23-án elstartolt a Széchenyi-kártya-program MAX+. Ennek részeként – az állami támogatásnak köszönhetően – rendkívül kedvező, egységesen nettó ötszázalékos fix kamat mellett biztosítanak hiteleket a cégeknek. A kormány ráadásul 2022-höz képest duplájára emelte a program forrásait, így 2023-ban 290 milliárd forintnyi költségvetési támogatás áll rendelkezésre. Az összeg megemelését még Orbán Viktor kormányfő jelentette be november végén, a Kavosz Zrt. jubileumi eseményén, miután húszéves lett a Széchenyi-kártya-program.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nagy külföldi cégek mellett mindig kell lennie széles, erős, biztos lábakon álló magyar vállalkozói rétegnek is.

A cégek beruházási elképzeléseinek megvalósítását a MAX+ program részeként hat hitelprogram segíti. Fontos az is, hogy a Széchenyi beruházási hitel maximálisan igényelhető összege ötszázmillió forintra emelkedett, a különösen nehéz gazdasági helyzetben lévő turisztikai ágazatban működő vállalkozásoknak pedig új Széchenyi turisztikai kártya folyószámlahitelt vezettek be, háromszázmillió forint maximális keretösszeggel.

A Széchenyi-kártya-program MAX+ hiteltermékei a következők: folyószámlahitel a napi működési költségek biztosításához, turisztikai kártya a turisztikai szektor vállalkozásainak, likviditási hitel a forgóeszközök beszerzéséhez és beruházási hitel az energiahatékonyság javítását, valamint technológiaváltást segítő zöldberuházási célok megvalósítására. A mikrohitel továbbra is lehetőséget biztosít a legkisebb, akár kezdő mikro- és kisvállalkozások beruházási céljainak létrehozására, az Agrárberuházási hitel MAX+ pedig elősegíti az agrárvállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megszületését.

– A hiteleket a vállalkozások mindenkori igényeihez igazítjuk, emiatt is tudta a Széchenyi-kártya-program békében és válságban is biztosítani azt, hogy hiteles, bizalmi programként működjön és egyben válságálló lehessen – mondta korábban lapunknak Krisán László, a programot koordináló Kavosz Zrt. vezérigazgatója. Jelezte azt is, hogy a termékpaletta mára teljes, az elérhető konstrukciók lefedik a vállalkozók minden típusú hiteligényét, legyen szó akár beruházási, akár likviditási igényekről.