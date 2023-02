Bajban az állattartók

Tovább csökkenhet idén a hazai állatállomány. A húsmarha- és juhtartók elsősorban a takarmányhiány miatt kényszerültek az állományuk csökkentésére. A tejelőtehenek és a kocák száma is kevesebb lesz 2023-ban, mint a korábbi években. Erről Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének főtitkára számolt be az Állattenyésztők.hu-n közzétett írásában. A szakember közölte, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára néhány hete levélben fordult a Magyar Állattenyésztők Szövetségéhez, hogy a tagszervezetekkel közösen készítsen egy átfogó, aktuális helyzetértékelést az állattenyésztési ágazatokról, és a szervezet fogalmazzon meg javaslatokat. A főtitkár szerint az idén az állattenyésztés kibocsátása a legjobb esetben is csak szinten marad, ami a hatékonyság növekedésének lesz köszönhető.

Az állatállomány egyébként már a múlt évben is jelentősen csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a szarvasmarha-állomány a 2022. júniusi 902 ezerről decemberre 885 ezerre esett, míg sertésből a júniusi 2,7 millió helyett decemberben már csak 2,6 milliót tartottak a hazai telepeken. A visszaesés az anyakockák számában is tetten érhető, a létszám fél év alatt mintegy százezerrel lett kevesebb, decemberben alig érte el a 148 ezret. A juhlétszám is jelentősen csökkent, a júniusi 928 ezer helyett decemberben már csak 871 ezer példányt tartottak számon az országban.

Wagenhoffer Zsombor az ágazat kilátásaival kapcsolatban jelezte: a külső körülmények – a piaci helyzet alakulása, az időjárás, az uniós többletelőírások és a szigorúbb szabályok, valamint a fogyasztói elvárások – és a jövedelmezőség romlása miatt óriási jelentősége van és lesz annak, hogy az állattartóknak nyújtható támogatási lehetőségeket maximálisan kihasználják. A szakember szerint kulcsfontosságú, hogy a támogatások kifizetése a lehető leggyorsabban megtörténjen.

– Sajnos 2022-ben az amúgy is nehéz helyzetet tetézte a korábbi évekhez képest is lassabb folyósítás, valamint egyes támogatások felfüggesztése. Bízunk benne, hogy 2023-ban erre nem kerül sor – mutatott rá.

A szakember úgy látja, hogy a hazai tenyésztésszervezés támogatásának is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia.

