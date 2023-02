Nagy Márton elárulta, meddig maradhat az árstop az élelmiszerpiacon

A háborútól és a hozzá kapcsolódó brüsszeli szankcióktól sem választható el az árak gyors emelkedése – mondta a Mandinernek Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter felidézte, hogy az infláció természete akkor változott meg, amikor a háború kirobbanását követő európai energiaválság erős kínálati sokkot okozott. Hozzátette: a jelenlegi áremelkedést globálisan az energiaárak mozgása befolyásolja a leginkább. Hazánkban elsősorban a forintárfolyam, valamint a jövedéki és népegészségügyi adó emelése és a bérnövekedés hatására jelenik meg.

„Talán meglepő lesz, amit mondok, de amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is tűnhet az infláció”

– emelte ki Nagy Márton.

Februárban fordulat és drasztikus csökkenés jöhet

Az infláció tetőzéséről a politikus kifejtette, hogy az adatok decemberben 24,5 százalékot mutattak, viszont az üzemanyag­árstop kivezetése hatással lesz még januárra, így ez végül 25 százalék fölött is lehet. A januári emelkedést követően februárban már fordulat és drasztikus csökkenés jöhet. Példaként említette, hogy „jelenleg az európai TTF-gázár 60 euró, az áramár 100 euró körül mozog, a Brent-olaj árfolyama 87 dollár, nem is beszélve az uráli olaj 40 dollár alatti áráról. Eközben az áruszállítási költségek gyorsan esnek.” A gazdaságfejlesztési miniszter leszögezte, hogy a kínálati sokk enyhülésére, az árukínálat növekedésére számíthatunk, amihez a kereslet is alkalmazkodik majd.

Könnyen alakulhat ki túlkínálat, így az év végére egy számjegyű lehet az infláció.

– fogalmazott Nagy Márton. A lap kérdésére azt is elárulta, hogy a kormány feladatának tűzte ki, hogy elérje ezt a szintet, amit ma már a piac is reálisnak tart.

A Mandiner arról is érdeklődött, hogy élelmiszer-ársapkák és a boltokban kialakult hiány milyen összefüggésben van egymással. A miniszter leszögezte, hogy a boltok nagy részében szó sincs hiányról és nagyrészt mesterséges hiánygerjesztés folyik.