Nem játék az energiabiztonság

A tavaly októberi európai uniós csúcstalálkozó is úgy ért véget, hogy a magyar kormány ismét sikerrel érvényesítette hazánk érdekeit. A miniszterelnök október 21-én jelentette be a közösségi oldalán, hogy mentesítést kaptunk a gázársapka alól. Ezzel nem került veszélybe az ország biztonságos ellátása.

Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a minap felhívta arra a figyelmet, hogy Brüsszel egyik szankciós csomagtervezetének sem vizsgálta meg a várható hatásait.

Azaz: minden alkalommal előzetes szakmai elemzés nélkül, a lehető leggyorsabban próbálja átvinni a tervezeteit a tagállamokon.

Ez annak fényében különösen meglepő, hogy más esetekben az Európai Bizottság a legkisebb beruházásoknál is elvárja a kormányoktól, hogy hatásvizsgálatot készítsenek. A szakértő szerint a felelőtlen magatartás legkézenfekvőbb magyarázata, hogy a szakmai viták akadályoznák az Európai Bizottság politikai törekvéseit. Ursula von der Leyen, a testület elnökének nyilatkozataiból világosan látszik, hogy Brüsszel már a háborút követő hónapokban elhatározta, mindenféle kereskedelmi kapcsolatot el kell vágni Oroszországgal, kerül, amibe kerül.

– Ha azonban kiderülne, hogy ez pontosan mibe kerül, az európaiak elsöprő többsége – és így vélhetően az általuk megválasztott vezetők nagyobb része is – elutasítaná a kezdeményezéseket – tette hozzá Hortay Olivér.

A magyar kormány 2030-ig szóló energiastratégiájával meg kívánja erősíteni az ország ellátásának biztonságát. Ebben jelentős szerepet kap az atomenergia, míg a megújuló energiákon belül a napenergia. Szintén nagy hangsúlyt kap a gáz- és az elektromos hálózat fejlesztése, valamint a Dunai Finomító átállítása többféle forrásból származó kőolaj feldolgozására. Az ellátásbiztonsághoz hozzájárulnak a gáztárolók is, ahogy az Adria-gázvezeték kapacitásbővítése is.

A stratégia kitér a vízi közművekre, de olyan lépés is szerepel benne, mint az egymillió okosmérő telepítése. A zöldtechnológiák elterjesztése is lendületet vesz az ipari folyamatokban, ahogy a középületek, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései is. Mindezek mellett fontos a vasúti állomány villamosítása, az elektromos buszok beszerzése, valamint a hidrogénmeghajtású buszok és teherjárművek használatának az elterjesztése.