Felmosták a padlót az Európai Bizottság elnökével + videó

– Márpedig az unió már most jelentős lépéshátrányban van, ráadásul jóval szerényebb források fölött rendelkezik, mint az Egyesült Államok. Az unió vezetői ezért elsősorban olyan szabadkereskedelmi megállapodásban látják a helyzet megoldásának kulcsát, ami az európai vállalatoknak is lehetővé tenné a támogatásokhoz való hozzáférést. A részleteken már fél éve dolgozik egy munkacsoport, így Ursula von der Leyen mandátuma világos volt: megállapodni Bidennel az egyezményről – ismertette a szakértő. Az üzletágvezető beszélt a találkozó eredményeiről is.

– Először is a legszembetűnőbb, hogy Ursula von der Leyen demonstratívan megváltoztatta véleményét az inflációcsökkentési törvényről. Míg korábban aggasztónak, a találkozót követően már üdvözlendőnek nevezte az amerikai intézkedést – hangsúlyozta Hortay Olivér.

– Másodszor, Joe Biden és Ursula von der Leyen megállapodtak abban, hogy az unió és az Egyesült Államok közösen elkezd dolgozni a kereskedelmi egyezmény részletein. Csakhogy a fél éve működő munkacsoportnak pontosan ugyanez lett volna a feladata, úgyhogy ez aligha tekinthető új eredménynek.

Harmadszor: a felek arról is megállapodtak, hogy átlátható párbeszédbe kezdenek az ösztönzőkről, amire egy új munkacsoportot alakítanak. Ez a legabszurdabb pont. Amerika már hatályba léptette a törvényt és így az ösztönzői is közismertek. Mégis miről fognak beszélgetni az új munkacsoportban? Legfeljebb a készülő európai intézkedésekről lehet egyeztetni, de ez nem Európának, hanem Amerikának jelenthet segítséget – emelte ki a szakértő.

Hortay Olivér emlékeztetett: a média átütő sikerként mutatta be a találkozót.

– Ami viszont nem világos, hogy ha ezt tekintjük sikernek, akkor mi lett volna a kudarc? Kifejezetten kínos volt látni, ahogyan a találkozó utáni sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen úgy próbálta meg grandiózus közös erőfeszítéssé átkeretezni a korábban általa is veszélyként azonosított amerikai intézkedéseket, hogy Biden még csak ki sem állt mellé a színpadra – mondta az üzletágvezető.

– Az újabb és újabb munkacsoportok, az átlátható párbeszéd és a politikai frázisok nem fogják megállítani az Európát elhagyó vállalatok tömegeit. Amíg az Európai Unió kommunikációval próbál hatni az Egyesült Államokra, Amerika is kommunikációs válaszokat fog adni, ami a problémát nem fogja megoldani. Konkrét gazdaságvédelmi intézkedések nélkül Európát nemcsak a riválisai, de a szövetségesei sem fogják komolyan venni – tette hozzá Hortay Olivér.