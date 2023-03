Papp László: Debrecenben nem épülhet környezetszennyező üzem

– Megítélésem szerint jelen pillanatban egy értelmetlen hitvita zajlik egy nagyon komoly kérdésben, ami egyértelműen a 21. század nagy környezetvédelmi kihívásainak az egyikét kellene hogy szolgálja – mondta az Indexnek Papp László, Debrecen polgármestere a városban tervezett akkumulátorgyár építése körül kialakult helyzetről. Úgy látja, hogy a kérdésben szakmai vitának kellene folynia, ehelyett átpolitizált párbeszédről van szó, és politikai preferenciák alapján ítélik meg az emberek a kínai CATL beruházását, amely szerinte a környezeti átállás ügyét szolgálná. „Ennek a világméretű átalakulásnak a kellős közepén található Magyarország, ahol magának az akkumulátorgyártásnak a létét és szükségszerűségét vitatják bizonyos politikai szereplők egy nagyon egyszerű nézőpontból, környezetromboló ez a tevékenység vagy nem” – mutatott rá.

Azzal kapcsolatban, hogy több népszavazási kérelmet is benyújtottak a gyár ellen, a polgármester azt mondta, hogy nem tart a kezdeményezéstől. A város vezetése mindig fontosnak tartotta az emberek véleményét, minden tekintetben érvényesülnie kell minden fontos kérdésben a debreceniek álláspontjának és véleményének – hangsúlyozta Papp László. Elismerte, hogy ami a sajtóban megjelent a beruházásról, valóban alkalmas rá, hogy félelmet keltsen. Ezért szerinte először helyre kell tenni a félrevezető, hamis, fals információkat, hogy tisztán lássanak az ügyben a debreceniek, és ezt követően lehet bármilyen döntést kezdeményezni.

Tavaly novemberben volt egy helyi népszavazási kezdeményezés, ami átment a helyi választási bizottságon. Mi nem kommentáltuk azt sem, mint ahogy a mostani döntéseket sem. Az összes ellenzéki politikai párt vehette volna a fáradságot, és elkezdhette volna az aláírásgyűjtést Debrecenben. Egyik sem tette meg, azok sem, akik most népszavazási kezdeményezéseket nyújtottak be. Ha ez akkor megtörténik, akkor már a népszavazás időpontját is kitűzhették volna

– emlékeztetett a polgármester. A januári közmeghallgatásokról azt mondta: nyilvánvalónak tartja, hogy nem voltak politikasemlegesek az események. Jelen voltak a Párbeszéd, a Momentum politikusai, és a megszólalók egy része politikailag motivált aktivistaként vett részt – idézte fel. Hozzátette: a közmeghallgatásnak nem a pártpolitikai szereplőket kell szolgálni, hanem párbeszédre kell törekedni a helybéliek és a döntéshozók között.

Papp László kiemelte: a gyárépítés területét a Déli Gazdasági Övezetben jelölték ki, Mikepércstől és Debrecen keleti városrészétől is több mint két kilométerre, eltérően Gödtől, ahol információi szerint közvetlenül az iparterület mellett lakóépületek is vannak. Az Északnyugati Gazdasági Övezet, ahol a BMW gyára épül, az összes környékbeli lakóterülettől legalább egy kilométerre helyezkedik el. Körültekintően jelölték ki az iparterületeket, amelyek Debrecen szabályozási tervében is szerepelnek – hangsúlyozta. Leszögezte:

Hogy teljesen egyértelmű legyen az alapkérdés: környezetvédelmi szempontból szabálysértő üzem nem működhet Debrecenben sem.

Környezetszennyező üzem nem kaphat működési engedélyt a városban, és ennek az ellenőrzését folyamatosan fenntartják – ismertette a városvezető. A gyártól függetlenül működő monitoringrendszerben közreműködnek a Debreceni Egyetem és az Atommagkutató Intézet szakemberei is, és felügyeletébe a szakmai civil szervezeteket is be kívánják vonni.

Debrecenben senki sem gondolhatja komolyan, hogy huszonöt évig dolgozunk egy városért, és most egyszerűen elmegy az eszünk, és megpróbáljuk tönkretenni azt, amit egy negyedszázad alatt felépítettünk

– jelentette ki Papp László az interjúban.