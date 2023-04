Átalakulhat a kockázatkezelés rendszere

Átalakítás várhat a hazai mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerre, miután az elmúlt évben az évszázados aszály miatt rekordmértékű kifizetésre volt szükség a gazdálkodóknak – derült ki az agrárminiszter képviselői kérdésre adott válaszából.

Nagy István jelezte: a kivételesen aszályos év veszteségeinek mérséklésére március 31-ig több mint 22 ezer termelő részesült összesen 50,6 milliárd forint mezőgazdasági kárenyhítő juttatásban. A kormány ennek érdekében az agrárkárenyhítési alap forrásait több mint négyszeresére emelte.

– Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozása, így a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer jelenleg működő négy pillérének (agrárkárenyhítés, biztosításidíj-támogatás, jégkármérséklő rendszer és krízisbiztosítási rendszer) felülvizsgálata is folyamatban van – mutatott rá a tárcavezető.

Nagy István ugyanakkor azt határozottan elutasította, hogy a kárenyhítési hozzájárulás összegének megemelése jelentené a megoldást a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló források stabilizálására.

Ahhoz ugyanis, hogy a tavalyihoz hasonló rendkívüli aszályhelyzetek kezeléséhez szükséges források biztosítva legyenek, a termelői befizetéseket olyan mértékben kellene megemelni, ami meghaladná a gazdák teljesítőképességét – részletezte.

Ráadásul minderre egy olyan időszakban kerülne sor, amikor a szélsőséges időjárási körülmények okozta károk mellett emelkedő energia- és inputárak, valamint kiszámíthatatlan piaci viszonyok is terhelik a gazdálkodókat.

A hazánkban 2012-től folyamatosan fejlesztett mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer Európában egyedülállóan kezeli a szélsőséges időjárási viszonyok okozta mezőgazdasági károkat. – A rendszer minden eleme, így az agrárkárenyhítési alap, a mezőgazdaságidíj-támogatás és a krízisbiztosítás is bizonyította létjogosultságát ebben a nehéz helyzetben – jegyezte meg Nagy István.

A múlt évi aszály ugyanakkor a gazdálkodók körében is növelte a tudatosságot, a súlyos károk miatt azok is elkezdtek érdeklődni a növénybiztosítások iránt, akik korábban a jelentős díjtámogatás ellenére sem rendelkeztek ilyen konstrukcióval. Bár egyelőre biztatóbb a csapadékhelyzet, mint tavaly ilyenkor, még mindig magas a kockázata, hogy aszályosra fordul az időjárás, az egyre szélsőségesebbé váló időjárás mellett pedig a jég- és viharkároknak is nagy az esélye.