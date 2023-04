Ébredezik az ingatlanpiac

A teljes budapesti ingatlanpiacra vonatkozó hivatalos KSH, első körös, előzetes statisztikák megjelenése a nyár folyamán várható, ezért korai még hosszú távú következtetéseket levonni – hívták fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó ingatlanpiaci szakértők. Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai és értékesítési adatai alapján a fővárosi lakáspiac a 2022-es év hasonló időszakával összehasonlítva továbbra is csendes, a vevők változatlanul kivárnak, azonban a jól árazott ingatlanok iránt továbbra is van kereslet. Hasonlóan kivárást tapasztaltak az eladók oldalán is, nem szívesen engednek az árból, azonban a vevők alkupozíciói egyértelműen erősödtek.

Érdekes kép az ingatlanpiacról: amíg a budai oldalon valamelyest lefelé mozdultak a téglalakások árai, a pesti oldalról ez nem mondható el

Fotó: Teknős Miklós

Az ügyvédi munkadíjon keresztül viszont nem lehet az ármozgásokra következtetni az OTP Ingatlanpont tapasztalatai alapján. Enne egyik oka, hogy ez a tétel az adásvétel költségeinek elenyésző része, másrészt az ügyvédet a vevő biztosítja és fizeti, így az eladó árképzését nem befolyásolja.

A Duna House által megkérdezett ingatlanértékesítők 59 százaléka észlelt elmozdulást a februári ingatlanpiacon, észrevételeik szerint növekedett az aktivitás, vagyis az ingatlanmegtekintések, vételi ajánlatok és az érdeklődések száma, tízből négyen azt mondták, összességében erősödött a kereslet és gyarapodott a vevők száma – ismertette Benedikt Károly, a cég PR és elemzési vezetője lapunk megkeresésére.

Élénkülő piac, csökkenő árak

A Duna House havi tranzakciószám-becslése is megerősíti az értékesítők várakozásait, februárban már elkezdett ébredezni az ingatlanpiac, januárhoz képest hét százalékkal emelkedett az év második hónapjában kötött szerződések száma. A becslés alapján országosan 6253 adásvétel azonban az előző év kiemelkedően aktív évkezdéséhez képest így is ötvenszázalékos visszaesést mutat – emelte ki Benedikt Károly.

Az árak komolyabb, tíz százalékot meghaladó csökkenésére alig, használt vagy újépítésű típustól függően az értékesítők mindössze 3-13 százaléka számít, ezért kivárásra nem buzdítják az érdeklődőket az ingatlanosok. A kérdőívet kitöltők több mint hat százaléka szerint további árnövekedés várható a használt ingatlanok terén, egyharmaduk az ingatlanárak stagnálását jelölte meg a válaszadás során, míg az újépítésűek tekintetében 37 százalékuk az árak emelkedését, 43 pedig stagnálást vár.

Benedikt Károly emlékeztetett, 2022-ben trendfordulóhoz ért az ingatlanpiac. A 2022-es év során fokozatosan csökkenő tranzakciószámok mellett a piac lassulását tapasztalták, ez a visszafogottság azonban az ingatlanárak változásában az év végéig még nem mutatkozott meg. A Duna House által közvetített februári tranzakciók adatai alapján készült Duna House Barométer adatai szerint azonban már kezdetét vette az ingatlanárak csökkenése a fővárosi panellakások tekintetében.

Itt a panelreneszánsz vége?

Az energiaárak emelkedésének és a rezsivédett címkének köszönhetően az egyébként is reneszánszukat élő házgyári lakások felértékelődtek a tavalyi év második felétől, ez kihatással volt az ingatlantípussal kapcsolatos érdeklődésre, ami az árakat is felfelé hajtotta – ismertette Benedikt Károly.

Ez a hatás azonban nem tarthat örökké, a februári átlagos négyzetméterárakban a budai oldalon 9, a pesti oldalon pedig 12 százalékos mérséklődés tapasztalható a 2022-es év átlagos négyzetméteráraihoz képest. Buda panellakásai februárban átlagosan 749 ezer forintos négyzetméteráron találtak új tulajdonosra, ami a januári 782 ezer forinthoz képest négyszázalékos enyhülést jelent, míg Pesten a 636 ezer forintos januári érték 3 százalékponttal lett kevesebb (614 ezer Ft).

A téglaépítésűek tekintetében januárban a fővárosban, a budai oldalon a magasabb négyzetméterárú ingatlanok voltak többségben, így az átlagos ár 1,3 millió forintra emelkedett. Szerencsésebb ugyanakkor, ha a februári 1,03 millió forintos négyzetméterárat inkább a decemberi 1,08 millió forintos értékhez hasonlítjuk, így öt százalékpontos árcsökkenést mutatnak az adatok. A pesti oldalon, valamint a belvárosi téglaépítésű ingatlanok esetében azonban további növekedést jeleznek a számok. Miközben tavaly decemberben még 690 ezer forintos átlagos négyzetméteráron keltek el a pesti téglalakások, addig idén januárban 718 forintra, februárban pedig 723 ezer forintra nőtt az érték. A belvárosban a decemberi adathoz képest további kilenc százalékponttal emelkedtek az árak januárban, a januárihoz képest ugyanakkor csökkent az áremelkedés, a februári érték mindössze háromszázalékos növekedést mutat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)