Riasztó képet fest az olajszállító felrobbanása

Felrobbant egy olajszállító hajó a Dél-kínai-tengeren a hónap elején. A Kínából Szingapúrba tartó tanker huszonnyolc fős legénységét a közelben elhaladó hajók mentették meg. Az olajszállító rakománya nagy részét már Kínában kitette, ezért nem történt nagyobb katasztrófa. A hajónak valószínűleg nem volt biztosítása, ez akadályt gördített a tengeri jármű elszállítása elé is. Az esemény kiváló példája azoknak az incidenseknek, amelyek az Oroszország ellen bevezetett szankciók nem várt hatásaiból következnek – írta a Világgazdaság.

Az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy csökken a nyugati blokk rálátása a globális olajpiacra, mégpedig azért, mert egyre több olajszállító csatlakozik ahhoz az „árnyékflottához”, amellyel a piaci szereplők a szankciókat kijátsszák, és amiről a nyugati országoknak alig van információja.

A történet azzal az elvárással kezdődött, hogy az Európai Unió embargója miatt Oroszország elveszíti a legfontosabb olajfelvevő piacát, és a nyugati vállalatok szállítási és biztosítási tevékenységeinek korlátozása miatt az oroszok nem tudják majd ázsiai országokkal helyettesíteni a kieső európai értékesítéseiket. Nem így történt.

A Magyar Nemzet is megírta, hogy a korábban nagyrészt nyugati vállalatok által kínált szállítási és biztosítási tevékenységek pótolhatók. Oroszország jelentősen növelte saját tankerhajó-kapacitását, sőt mára az Egyesült Államok iráni szankciója óta kiépült „szellemflotta” nagy része is orosz olajat szállít. Beszámoltunk arról is, hogy az új ázsiai vevők enyhítették a biztosítási szolgáltatásokkal szemben támasztott elvárásokat, így a feladatot már öböl menti és állami garanciákkal felvértezett, újonnan alapított orosz vállalatok is képesek ellátni.