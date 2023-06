Felértékelődött az állami segítség

A háztartások nettó pénzügyi megtakarításai a koronavírus idején látott megugrás óta rendre csökkentek, 2022 végén mindössze 3424 milliárd forinttal emelkedtek, ami kétharmada az egy évvel korábbi bővülésnek. Általánosságban elmondható, hogy a megtakarítások az értékálló eszközök irányába áramlottak, amit az infláció hatása magyaráz. Ennek megfelelően a tőzsdei részvények és a befektetési jegyek vétele jelentősen bővült, míg az állampapírok és a betétek egyre inkább visszaszorultak a második fél évtől. Az árfolyam leértékelődésével nőtt a devizaeszközök iránti kereslet, összességében azonban továbbra is a forinteszközök dominálnak – ismerteti a kormányzat elemzése.

A nem pénzügyi vállalatok hitelnövekedése két számjegyű maradt 2022 során, amit az év elején még a forint, az év második felében már a devizahitelek húztak. Év végére a devizahitelek aránya ezzel elérte a negyven százalékot, ami magyarázhatja a nem kis- és középvállalati (kkv) – jellemzően nagyvállalati – kölcsönök 17,9 százalékos növekedését is. Ezzel szemben a kkv-k hitelezése csak 12,9 százalékot bővült éves összevetésben. Utóbbi szektort segítették a Széchenyi-kártya-program konstrukciói is.

Az MFB, az Exim, a Garantiqa és az AVHGA is számos hitel-, tőke- és garanciaprogrammal segítette a vállalatok forráshoz jutását. A múlt év végéhez közeledve a vállalati finanszírozás megdrágulását a kormány a nagyvállalatok által is igényelhető likviditási és beruházási forrásokkal kompenzálta.

Az összegzés kitér arra is, hogy a 2022 elején elindított kamatstop bővítésével nemcsak a változó, hanem a legfeljebb ötéves kamatperiódusú jelzáloghitelek is védetté váltak az átárazódás hiteldrágító hatásától. Novemberben a kormány a kkv-k változó kamatozású forinthiteleire is kiterjesztette a kamatstopot. A kamatstoppal védett ügyfelek körében mindazonáltal magas az előtörlesztési hajlandóság, ami a vállalatok stabil pénzügyi helyzetét jelzi.

Az adatok arra is rávilágítanak, hogy a pénzügyi szektor immár a negyedik éve tapasztalható negatív hatások mellett mutat kimagasló jövedelmezőséget és egészséges szerkezetű hitelállományt. A konvergenciaprogram szerint mindebben kulcsszerepet játszottak a gazdaság- és monetáris politikai lépések.