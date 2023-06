Nem adható fel az energiabiztonság

Az ország villamosenergia-igénye, ahogy a világ más részein is folyamatosan növekszik. Az IEA 2021-es tanulmányában azt valószínűsíti, hogy globális villamosenergia-igény 2040-ig évente 2,1 százalékkal növekszik, ezzel a villamos energia részaránya a teljes végső energiafogyasztásban 24, de akár 31 százalékra is emelkedhet – mondta el lapunk megkeresésére Litkei Máté, az MCC Klímapolitikai intézet szakértője.

A villamosenergia-igény évről évre tovább növekszik, a teljes zöld átállás, beleértve a hálózatfejlesztést, egy évtizedet is igénybe vehet. A legfontosabb az energiabiztonság

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ebből levonhatjuk azt a következtetést – emelte ki –, hogy hiába jelennek meg az egyre takarékosabb eszközök, mint a LED-es világítás, az energiahatékony ökoinverteres motorok, több villamosenergia termelő kapacitásra lesz szükség. Így a Greenpeace gondolatmenetében, miszerint szükségtelen a Mátrai Erőmű földgázüzeművé fejlesztése, számos ellentmondás van – tette hozzá.

A zöld átállást ugyanis jórészt úgy tudjuk megvalósítani, hogy egyre több villamosenergiával működő eszközt használunk. Az épületállomány zöldszervezet által is javasolt szigetelésével valóban akár 70-80 százalék fűtési energiamegtakarítást el lehet érni, azonban ez önmagában nem csökkenteni a villamosenergia igényt. Sőt, egy mélyfelújítás akkor tekinthető teljesnek, ha a korszerűtlen fűtési berendezést is modernizálják. Ha pedig a gázfűtést a fenntartható energiát is felhasználó hőszivattyú váltja fel, tovább növeli a villamosenergia felhasználást – magyarázta a szakértő. Az e-mobilitás terjedése egy a kormányzat és a Greenpeace szerint is támogatott cél, ami szintén többlet villamosenergia fogyasztást generál.

A fogyasztási görbéket tanulmányozva megállapítható, hogy különösképp a téli időszakban nő meg az energiaigény, vagyis a sötét, borús és hideg időszakban.