Uniós források: óriási összeggel tartozik Brüsszel

A magyar kormány a jövő évi költségvetésben is kalkulál az uniós pénzekkel. Ez ügyben a hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta: az európai uniós források ügyében „a labda Brüsszel térfelén pattog”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: nem jogi, hanem politikai döntés kérdése, hogy a Magyarországnak járó forrásokat mikor „kegyeskedik” az Európai Bizottság folyósítani. Magyarország Brüsszeltől visszaigazolt módon az utolsó „mérföldkövet” is teljesítette, hiszen a forrásokhoz való hozzáférés egyetlen feltétele, az igazságszolgáltatásban általuk kért, egyébként semmilyen közösségi jogi alappal nem rendelkező módosítások elfogadása volt. Így – folytatta a miniszter – elvileg a bizottságnak július elején számlákat is küldhetnek. – Ekkor nekik van kilencven napjuk, hogy megfontolják, fizetnek-e vagy sem – jelezte a Gulyás Gergely.

A magyar kormány a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatban felhívja a figyelmet arra, hogy 2024-ben Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait alapvetően már a 2021–2027-es programok határozzák meg.

A dokumentumban szerepel az a mondat is, miszerint „a kormány bízik abban, hogy a Magyarországnak járó uniós források hosszas politikai időhúzás után megérkeznek”.

A 2021–2027 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló kohéziópolitikai pénzek nagyságrendileg 8100 milliárd forintot jelentenek. Az új elszámolási szabályok alapján az uniós társfinanszírozás aránya a korábbi programozási időszakhoz képest a fejlett régiók esetében csökkent (ötven helyett negyven százalékra).

További forrásként jelenik meg az úgynevezett helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF), melynek kerete meghaladja a 2100 milliárd forintot.

A 2023–2027-es éveket lefedő közös agrárpolitika (KAP) támogatásainak keretet adó KAP stratégiai terv megvalósítása – amely magában foglalja a költségvetésen kívüli közvetlen terület alapú támogatásokat is – 2025-ig még párhuzamosan fut a 2014–2020-as időszak Vidékfejlesztési programjával. A nemzeti társfinanszírozás összege – az Európai Unióban egyedülálló módon – a maximálisan adható nyolcvan százalék. Ennek eredményeképpen az új programozási időszakban közel háromszor annyi támogatást lehet majd szétosztani, mint korábban. A teljes KAP stratégiai terv ötéves uniós kerete 3255,6 milliárd forint, amelyből a vidékfejlesztésre fordítható összeg 630 milliárd forint.