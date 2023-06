Az EU több befizetést akar, de a jogszerűen járó pénzeket visszatartja

„Elfogyott az EU pénze Ukrajna támogatása miatt, ezért Brüsszel még több befizetést akar a tagállamoktól, de az újabb hitelfelvétel sem elképzelhetetlen. Ezzel párhuzamosan Ursula von der Leyen újabb 50 milliárd eurós támogatást jelentett be Ukrajnának.” – írta Facebook-oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint még abban sem lehetünk biztosak, hogy a nekünk járó uniós források egyáltalán megvannak még. A politológus értékelése szerint Magyarország számára ez annyit jelent, hogy miközben már régóta nem kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat, a nem EU-tag Ukrajnát további összegekkel finanszírozzák, ezért hazánknak még több pénzt kellene befizetnie a közös kasszába, miközben még a be nem fogadott migránsok után is büntetést kellene fizetnie a migránskvóta alapján.

Mint arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság (EB) tegnap jelentette be, hogy azt javasolja: az uniós tagállamok a következő négy évben összesen ötvenmilliárd euró segélyt nyújtsanak Ukrajnának vissza nem térítendő támogatás és hitel formájában az ország újjáépítése céljából. Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke kijelentette: a többéves pénzügyi költségvetési keretből elkülönített tartalék lehetővé teszi az EU számára, hogy az Ukrajnának szánt támogatásokat a háborús fejlemények szerint számítsák ki.