Több száz milliárdos terhet jelenthet Magyarországnak az új uniós migránskvóta

Emellett – hívta fel a figyelmet – a svéd elnökség azért is gyorsíthatta fel az egyeztetéseket, és próbálta meg kihasználni a jelenlegi baloldali többséget, mert július végén Spanyolországban is választások lesznek, amelynek eredményeként előfordulhat, hogy összeáll egy jobboldali, úgynevezett blokkoló kisebbség az Európai Tanácson belül. Ha Lengyelországban, Spanyolországban is jobboldali kormányokat választanak a következő hónapokban a választópolgárok, akkor küszöbön áll az erőviszonyok átrendeződése – jelezte az elemző.

Az új migránskvóta-döntés az egy év múlva esedékes EP-választások kampánytémájává válhat, hiszen az Európai Parlament összes képviselőjének egyértelműen állást kell foglalni arról, hogyan gondolkodik ebben a kérdésben – mondta Mráz Ágoston Sámuel. Emlékeztetett: a magyar baloldali pártok 2015 óta folyamatosan tagadják, hogy a migráció veszélyt jelentene Magyarország szempontjából, és hogy a migránskvóta az Európai Unióban létezne. A baloldali képviselők annak ellenére fogják tagadni az ügy jelentőségét, hogy egészen konkrét számokról van szó – mondta az elemző.