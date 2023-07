Árspekuláció: tetten érhető a multicégek mohósága

Rátapintott a lényegre Orbán Viktor miniszterelnök, amikor péntek reggel arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy a nagy élelmiszerláncok, a multik árspekulánsként viselkednek. Olyan körülmények között is emelik az árakat, amikor annak semmifajta alapja nincs.

– Egyértelműen látni most, és ez így volt korábban is, hogy ezek a cégek tulajdonképpen addig mennek el, amíg csak tudnak, amíg szabad – mondta a Magyar Nemzetnek Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő emlékeztetett: a rendszerváltoztatás után a hazai élelmiszeripar és kiskereskedelem vállalatait felvásárolták a privatizáció során a külföldi társaságok. Majd szépen ezeknek a cégeknek egy jelentős részét be is zárták.

– A nagy nemzetközi láncok koncentráltan működnek a magyar piacon, így nem is alakult ki egészséges verseny közöttük. Így kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy azt csinálnak, amit akarnak. A fogyasztóknak így nincs érdemi döntéshelyzetük – magyarázta a kutatási igazgató.

Pásztor Szabolcs kiemelte, a nagy multinacionális társaságok is érzékelték, hogy az elmúlt években jelentősen nőttek a reálbérek hazánkban. Volt kereslet, volt miből nyereséget termelni. A koronavírus-járvány ezt a folyamatot megakasztotta, ez pedig negatívan érintette a kiskereskedelmet is.