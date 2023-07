VOSZ: Indul a Vállalkozó Start II. program

A VOSZ Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Szervezetének (BPVRSZ) pályázattal kapcsolatos szakmai rendezvényén elhangzott, hogy a programba azok a 18–64 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik piacképes üzleti ötlettel rendelkeznek, Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnak válni, a működés első évében támogatásra van szükségük, és vállalják, hogy fenntartható vállalkozást hoznak létre.

A belépési feltételeket és a vállalkozói kompetenciafelmérést sikeresen teljesítők közül 1000 fő 90 órás e-learning vállalkozói képzésben és egyénenként hatórás konzultációban, tanácsadásban részesül. A képzés és konzultáció keretében részletesen kidolgozzák üzleti tervüket, majd annak elfogadását követően alapíthatják meg vállalkozásukat. A támogatott vállalkozóknak a vállalkozásuk működtetésében legalább két évig személyesen részt kell venniük, és igénybe vehetik az OFA Nonprofit Kft. munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást.

Ebben nagy szerepet kapnak majd a kezdő, női, startup vállalkozásokat segítő munkacsoportjuk szakemberei. Továbbá hasznos lesz számukra a VOSZ új digitális felülete, a VOSZPort is.

Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a VOSZ érdekvédelmi munkája mellett egyre nagyobb figyelmet fordít a cégek és vállalkozók első éveire.

Szalai Piroska. Fotó: VOSZ

Szalai Piroska, a VOSZ Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Szervezetének kezdő, női, startup programokért felelős elnökségi megbízottja szerint Magyarországon ma 1,8 millió vállalkozás van, ebből egymilliónál is több a ténylegesen működő, amelyben közel 570 ezer önfoglalkoztató vállalkozó dolgozik. Ezeknek a vállalkozásoknak is és az önfoglalkoztatóknak is a 40 százaléka Budapesten és Pest vármegyében dolgozik. Az üzleti innováció területén legaktívabb startupok alapítóinak 70 százaléka 45 év alatti, s ugyancsak 70 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezik, közülük minden tizediknek tudományos fokozata is van – a KSH nyilvántartásai szerint. „Sokan megfogalmazták már, hogy nagyobb figyelmet érdemelnének a komoly üzleti potenciállal rendelkező kezdő cégek, a VOSZ Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Szervezete érzékelve az igényeket, többféle új programot is indít e szegmens számára a közeljövőben” – hangsúlyozta Szalai Piroska.

Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a szakmai rendezvényen a Vállalkozó Start I. program eredményeit értékelve elmondta, hogy az abban részt vevő cégek több mint 80 százaléka azóta is működik és támogatás nélkül is megállja a helyét.

A magyar kormányzat a munkahelymegtartó programok mellett az új munkahelyek létrehozását is támogatja, és fontosnak tartja a kkv-szektor segítését, ezt szolgálja az induló vállalkozóvá válást elősegítő Vállalkozó Start II program

A KSH legfrissebb adatai szerint 2021-ben hazánkban – ezen belül Budapesten és Pest vármegyében is – a járvány ellenére jóval több új vállalkozás kezdte meg a működését, mint az előző évtizedben bármikor.

Marosi László. Fotó: VOSZ

Marosi László, a VOSZ Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Szervezetének elnöke bejelentette, hogy a programba bejutó vállalkozásoknak folyamatos mentorálást nyújtanak.

