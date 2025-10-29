Varga Barnabás és az intelligencia: Bognár György nagyot szólt élő adásban

Bognár György nem felejt. Már három hete annak, hogy a 2-2-es döntetlenre végződött Ferencváros–Paks mérkőzés után Varga Barnabás, a Fradi válogatott középcsatára kétségtelenül kissé furcsa, korábbi csapatát becsmérlő nyilatkozatot adott.

Bognár György némi késéssel, de nem hagyta szó nélkül Varga Barnabás nyilatkozatát. Szerinte az FTC nem tud mit kezdeni a Pakssal Fotó: Paksi FC

A paksiak szókimondó vezetőedzője a Paks FM-nek adott interjúban őszintén beszélt arról, mit is gondol korábbi játékosa véleményéről.

Mit mondott Varga Barnabás az FTC-ről?

Varga Barnabás az október 5-én játszott találkozó után nem is annyira szőr mentén Bognár Györgynek is odapörkölt, amikor a Paks játékfelfogását bírálta, hiszen mégis csak az edző felelős a taktikáért. Íme, a gólkirály nyilatkozata.

– Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna,

bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk.

És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele. Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték. Dolgoztunk ki helyzeteket, ezeket nem tudtuk jó százalékban értékesíteni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna – Varga Barnabás így dohogott ország-világ, tehát az M4 Sport kamerája előtt.

Bognár György: Nagyon hamar fradista lett a Barna...

Bognár György október 23-án Pro urbe díjat kapott Pakson, ennek apropóján adott hosszú interjút a városi rádiónak, a Paks FM-nek. A beszélgetés során szóba került Varga Barnabás és persze az ominózus nyilatkozata is. Reméljük, pontos az idézet, e szerint a Paks edzője a következőket mondta:

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

– fogalmazott Bognár György rá jellemzően meglehetősen határozottan, majd még hozzátette: