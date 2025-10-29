Bognár GyörgyFerencvárosVarga BarnabásFradiPaks FMFTC

Varga Barnabás és az intelligencia: Bognár György nagyot szólt élő adásban

Nem tud mit kezdeni a Fradi a Pakssal. Bognár György szerint ez mindennek az oka. A szókimondó edző erre vezeti vissza azt is, hogy a két csapat három héttel ezelőtti mérkőzése után Varga Barnabás, az FTC középcsatára nem éppen hízelgően beszélt korábbi csapatáról, ahol a karrierje beindult. A Bognár féle „intelligenciateszt” aligha marad válasz nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 6:44
Varga Barnabás megkapta a magáért Bognár Györgytől
Varga Barnabás megkapta a magáért Bognár Györgytől Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bognár György nem felejt. Már három hete annak, hogy a 2-2-es döntetlenre végződött Ferencváros–Paks mérkőzés után Varga Barnabás, a Fradi válogatott középcsatára kétségtelenül kissé furcsa, korábbi csapatát becsmérlő nyilatkozatot adott.

Bognár György némi késéssel, de nem hagyta szó nélkül Varga Barnabás nyilatkozatát. Szerinte az FTC nem tud mit kezdeni a Pakssal
Bognár György némi késéssel, de nem hagyta szó nélkül Varga Barnabás nyilatkozatát. Szerinte az FTC nem tud mit kezdeni a Pakssal Fotó: Paksi FC

A paksiak szókimondó vezetőedzője a Paks FM-nek adott interjúban őszintén beszélt arról, mit is gondol korábbi játékosa véleményéről.

Mit mondott Varga Barnabás az FTC-ről?

Varga Barnabás az október 5-én játszott találkozó után nem is annyira szőr mentén Bognár Györgynek is odapörkölt, amikor a Paks játékfelfogását bírálta, hiszen mégis csak az edző felelős a taktikáért. Íme, a gólkirály nyilatkozata.

– Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna,

bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk.

És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele. Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték. Dolgoztunk ki helyzeteket, ezeket nem tudtuk jó százalékban értékesíteni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna – Varga Barnabás így dohogott ország-világ, tehát az M4 Sport kamerája előtt.

Bognár György: Nagyon hamar fradista lett a Barna...

Bognár György október 23-án Pro urbe díjat kapott Pakson, ennek apropóján adott hosszú interjút a városi rádiónak, a Paks FM-nek. A beszélgetés során szóba került Varga Barnabás és persze az ominózus nyilatkozata is. Reméljük, pontos az idézet, e szerint a Paks edzője a következőket mondta:

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

– fogalmazott Bognár György rá jellemzően meglehetősen határozottan, majd még hozzátette:

– Az utóbbi években sem nagyon tudtak megverni, szerintem ötből négyszer mi voltunk sikeresek, és ugye ott van a két kupagyőzelem is. Nem tudnak velünk mit kezdeni, és elkeseredésében átvette ezt a stílust, ami ott a klubnál belül van. De hát ez számunkra megmosolyogtató, és így is fogjuk fel.

Mikor lesz legközelebb Paks–Ferencváros meccs?

Az NB I 2025/26-os idényében október 5-én először játszott egymással a Ferencváros és a Paks. Legközelebb majd csak az új évben, január 31-én találkozik a két csapat. Addig remélhetőleg lecsillapodnak a kedélyek...

Bognár György a Rapid Sporton:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.