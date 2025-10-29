Brüsszelita békerettegők

Még időpontja sincs a budapesti békecsúcsnak, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélésének, de már van vesztese: a háborúpárti baloldal. Olyan iszonyú patáliát csaptak a találkozó puszta felvetésére is, ami önleleplező. Igaz, egy-két napig köpni-nyelni nem tudtak a hatalmas és fájdalmas döbbenettől, csak hápogtak, és semmilyen reakció nem érkezett sem Brüsszelből, sem az általuk kitartott, függetlennek öndefiniált sajtójukból. Aztán megkaphatták az ukázt, hogy tessék csak handabandázni a háborús várakozásokat veszélyeztető kezdeményezés ellen, amely ráadásul a gyűlölt magyar állam fővárosában lesz a tervek szerint megtartva.

Minden képzeletet felülmúlt azonban, milyen vészmadárkodó fake news orgiát rendeznek azóta arról, hogy nem is lesz megtartva, lemondták, ide sem jönnek, és különben is be lesz deszkázva minden kapu Budapest határában, a lezárt, szögesdrótokkal övezett utakról említést sem téve.

Ez persze vicces túlzás némi karinthys, Tanár úr kérem-es áthallással, ám ténykérdés, hogy pánik üzemmódra kapcsolva meg nem állnak a ballib lapok, médiumok ontani magukból azokat az exkluzív dezinformációkat, miszerint már le is fújták, de legalábbis a távoli jövőbe elhalasztották azt a legmagasabb szintű diplomáciai eseményt, amelynek ­amúgy még konkrét időpontja sincsen.

Vagyis a felpörgetett, stílszerűen fogalmazva csúcsra járatott majréval önkéntelenül

elárulták, szörnyen be vannak rezelve attól, hogy a végén vége lesz a hőn imádott orosz–ukrán háborújuknak. Az meg már minden horrorisztikus rémdrámának a legteteje számukra, hogy ezt a borzalmas békét esetleg éppen ádáz gyűlöletük kedvenc célpontjának, Magyarországnak a fővárosában teremthetik meg.

Ezekkel a félelmi reakciókkal viszont bizonyították saját gyengeségüket és kisebbségi érzésüket, amivel az Orbán-kormánnyal és magával a magyar patrióta oldallal szemben táplálnak.

A már szinte szórakoztatóipari teljesítménnyel felérő óriási rettegést lázgörbeként mutatják az általuk legyártott cikkek. Azt sejtetik: a találkozó nem fog létrejönni, sőt tényként közlik leplezetlen, euforikus ujjongással, hogy meghiúsult a budapesti Trump–Putyin-tárgyalás. Mit mondjunk erre? Le a kalappal! A delphoi jósda hozzájuk képest dilettánsok gyülekezete volt, hiszen a liberóbalosok előre bombabiztosan megmondják, hogy nem lesz csúcs sem heteken, sem hónapokon belül, és punktum. Értelemszerűen tehát Budapest mint helyszín fel sem merülhet egy soha meg nem valósuló megbeszélés számára. Bámulatra méltó ez a csalhatatlan jövőbe látó képesség, amelynek segítségével pontosan meg tudják mondani, mi fog történni a későbbiekben.