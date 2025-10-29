idezojelek
Brüsszelita békerettegők

A ballib politikusok és médiumok nagyon berezeltek attól, hogy a budapesti békecsúcson vetnek véget majd az orosz–ukrán háborúnak.

Megyeri Dávid
Még időpontja sincs a budapesti békecsúcsnak, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélésének, de már van vesztese: a háborúpárti baloldal. Olyan iszonyú patáliát csaptak a találkozó puszta felvetésére is, ami önleleplező. Igaz, egy-két napig köpni-nyelni nem tudtak a hatalmas és fájdalmas döbbenettől, csak hápogtak, és semmilyen reakció nem érkezett sem Brüsszelből, sem az általuk kitartott, függetlennek öndefiniált sajtójukból. Aztán megkaphatták az ukázt, hogy tessék csak handabandázni a háborús várakozásokat veszélyeztető kezdeményezés ellen, amely ráadásul a gyűlölt magyar állam fővárosában lesz a tervek szerint megtartva.

Minden képzeletet felülmúlt azonban, milyen vészmadárkodó fake news orgiát rendeznek azóta arról, hogy nem is lesz megtartva, lemondták, ide sem jönnek, és különben is be lesz deszkázva minden kapu Budapest határában, a lezárt, szögesdrótokkal övezett utakról említést sem téve.

 Ez persze vicces túlzás némi karinthys, Tanár úr kérem-es áthallással, ám ténykérdés, hogy pánik üzemmódra kapcsolva meg nem állnak a ballib lapok, médiumok ontani magukból azokat az exkluzív dezinformációkat, miszerint már le is fújták, de legalábbis a távoli jövőbe elhalasztották azt a legmagasabb szintű diplomáciai eseményt, amelynek ­amúgy még konkrét időpontja sincsen.

Vagyis a felpörgetett, stílszerűen fogalmazva csúcsra járatott majréval önkéntelenül 

elárulták, szörnyen be vannak rezelve attól, hogy a végén vége lesz a hőn imádott orosz–ukrán háborújuknak. Az meg már minden horrorisztikus rémdrámának a legteteje számukra, hogy ezt a borzalmas békét esetleg éppen ádáz gyűlöletük kedvenc célpontjának, Magyarországnak a fővárosában teremthetik meg. 

Ezekkel a félelmi reakciókkal viszont bizonyították saját gyengeségüket és kisebbségi érzésüket, amivel az Orbán-kormánnyal és magával a magyar patrióta oldallal szemben táplálnak.

A már szinte szórakoztatóipari teljesítménnyel felérő óriási rettegést lázgörbeként mutatják az általuk legyártott cikkek. Azt sejtetik: a találkozó nem fog létrejönni, sőt tényként közlik leplezetlen, euforikus ujjongással, hogy meghiúsult a budapesti Trump–Putyin-tárgyalás. Mit mondjunk erre? Le a kalappal! A delphoi jósda hozzájuk képest dilettánsok gyülekezete volt, hiszen a liberóbalosok előre bombabiztosan megmondják, hogy nem lesz csúcs sem heteken, sem hónapokon belül, és punktum. Értelemszerűen tehát Budapest mint helyszín fel sem merülhet egy soha meg nem valósuló megbeszélés számára. Bámulatra méltó ez a csalhatatlan jövőbe látó képesség, amelynek segítségével pontosan meg tudják mondani, mi fog történni a későbbiekben.

Mi mégsem irigyeljük őket. Elég rossz lehet nekik állandó idegőrlő aggodalomban élni  

– vajh mi lesz, ha bármikor bejelentik a Trump–Putyin-találkozó dátumát, ami romba dönti az egész károgási hadműveletet? Mert hiába az izzadságszagú igyekezet és huhogás: az kiderült, hogy csakis nálunk, Budapesten tartják lehetségesnek a találkozót, ami már önmagában hallatlanul nagy elismerés Magyarországnak.

 Az amerikai és az orosz elnök éppúgy ilyen értelemben nyilatkozott, akárcsak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki megerősítette, hogy nem kell bedőlni a hamis híreknek, mert változatlanul zajlanak a budapesti csúcs előkészületei.

A hiú remények rabjai, a javíthatatlan globalista makkal álmodók azonban görcsösen ragaszkodnak saját verzió­jukhoz, mint a radikálbalos Telex, amely azt harsogta címében: Lekerült a napirendről a budapesti csúcs. Hát nem került le, hiába szajkózzák rogyásig az interneten. Csak emlékeztetőül: az amerikai elnökválasztáson az érzékelhetően ólomagyú Kamala Harris győzelmét is tuti biztosra vették ezek az álhírekre szakosodott fake médiumok, aztán nagy pofára esés lett a vége. 

A balos újságkészítők és politikusok azonban újra és újra elkövetik ugyanazt az alaphibát, hogy összekeverik a saját véleményüket és vágyaikat a közvéleménnyel és a realitással. Többek között ennek köszönhetik, hogy minden választást folyamatosan elfuserálnak.

Kérdés, mit fognak ezek az orgánumok írni, ha majd sor kerül a tárgyalásra valamikor Budapesten? Letagadják még a létét is? Dicstelen önkényes tényszelektáló tradícióikból ez nyílegyenesen következne.

Arra azért kíváncsiak volnánk, szerintük vajon miért akar mégis az Európai Parlamentben vitát rendezni a balos–néppárti egységfront a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozóról? Ugyan mitől esnek az egyik hisztériás dührohamból a másikba amiatt, hogy éppen a renitens, megátalkodottan békepárti Magyarország fővárosában szeretne találkozni a világ két szuperhatalmának a vezetője?

 A hazai sorosista, hiperglobalista pórázportálok szerint az EP-ben egy nem létező, realitás nélküli csúcsról fognak vitázni és magyarszidalmazó megapartit rendezni Manfred Weberék? 

Ezek az okostojás lúzerek azt is megfejthetnék, hogy ugyan miért taposnak az igyekezettől egymás lábára a színfalak mögött a brüsszelita politikusok, hogy ott legyenek ezen a szerintük soha meg nem tartandó csúcstalálkozón?

Inkább meg kellene barátkozni a lehetséges béke gondolatával. Hogy stílszerűen egy korábbi messiásukat idézzük: nem kell félni, nem fog fájni.

