Kérdés, hogy visszatér-e a forgalom az ingatlanpiacra ősszel

Erős forgalomesés mellett, de ismét növekedtek az árak 2023 első negyedében – írja az OTP Ingatlanpont a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), valamint a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Hozzáteszik: az első negyedévben sem állt meg a keresletcsökkenés. A KSH legfrissebb jelentése szerint a lakáseladások száma 31 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. E visszaesés hasonló arányban érintette az új és a használt otthonok piacát is. Ugyanakkor a kialakult árak az előző negyedévi csökkenés után ismét növekedésnek indultak.

Felemás képet mutat a lakáspiaci kínálat, az infláció csökkenése elősegíti a hitelezést, az pedig a vásárlást

Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté

A lakásárak növekedése azonban így is – immár harmadik negyedéve – elmaradt a fogyasztói árak általános emelkedése mögött, s emiatt az ez év elejére kialakult reálárak már csak a két évvel ezelőtti szintet érték el.

Ma a piac határozottan más arcát mutatja a falvakban, mint a városokban. Míg az utóbbiakban ez év elején megtorpant a nominális árak csökkenése, addig a községekben már harmadik negyedéve folytatódik a lemorzsolódás. Így ott mára mintegy 5,6 százalékkal olcsóbb egy átlaglakás, mint volt egy esztendővel korábban. Lehetséges okként több tényezőt is említ Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Korábban a falusi CSOK erőteljes árfelhajtó tényező volt, ám tavaly elsősorban a családi házas területeket érte sokként a rezsiaggodalom. Az is szerepet játszhat az itt kialakult piaci helyzetben, hogy a vevők nagyobb árérzékenysége közvetlenebbül hathatott az eladókra, s így könnyebben is kényszerítette ki az árak mérséklését.

Ha az összkép ellentmondásos is, az áresés megtorpanása az első negyedévben azt is jelezheti, hogy talán túl van a piac a visszaesés mélypontján. Ugyanakkor Valkó Dávid szerint noha a nyár nyugodtabb időszak az ingatlanforgalmazásban, azok a körülmények, amelyek együttesen meghatározhatják az újraindulást, nagyon is mozgásban vannak. Ezek közé sorolja mindenekelőtt az infláció csökkenését, s azzal együtt azt, hogy mikorra mérséklődhetnek a hitelkamatok arra a 6-7 százalékos szintre, ami már megindíthatja a kereslet növekedését. Az állampapírhozamok jelenlegi csökkenését, s a bérleti díjak növekedését két olyan tényezőnek tartja, amelyek ismét egyre vonzóbbá tehetik az ingatlanbefektetéseket. Ugyanakkor a háborúnak nem látszik a vége, ami jóval bizonytalanabbá teszi a kalkulációkat. Ugyancsak talány egyelőre, hogy milyen új támogatásokkal lehet kalkulálni a CSOK eddigi kedvezményeinek kivezetése után.

– Azt viszont már tudhatjuk – utal a KSH egy friss jelentésére –, hogy az utóbbi évek szüntelen áremelkedésének legmegbízhatóbb motorjára, az újépítésekre most egy ideig kevésbé lehet számítani. A beruházók ugyanis látványosan fékeztek: 2023. I. félévében csupán 7353 új lakás épült, ami 19 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az újabb építkezések bejelentésénél pedig a lakásszámot illetően még nagyobb, 39 százalékos volt a visszaesés.

Valkó Dávid úgy számol, hogy a szeptemberi forgalmi adatok majd jobban megmutathatják, mennyire gyűltek össze az alapok egy esetleges lassú felíveléshez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)