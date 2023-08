Tiborcz István: Budapest ne az olcsó turisztikai vonzerő szinonimája legyen

– Budapest ne az olcsó turisztikai vonzerő szinonimája legyen, mert ez a város sokkal többre hivatott ennél – mondta Tiborcz István az Octogonnak adott interjúban. A BDPST Group cégcsoport tulajdonosa szerint Budapest által egy olyan érték van a birtokunkban, amit néha úgy tűnik, nem akarunk észrevenni és nem tudjuk igazán értékelni.

Tiborcz István szerint Budapest a jelenleginél sokkal nagyobb potenciával bír. Fotó: Havran Zoltán

– Ha ezt az egyszerűség kedvéért lefordítom a számok nyelvére, kiderül, hogy Budapesten az ötcsillagos szállodák átlagárai még Pozsony és Prága hasonló szintű szolgáltatásaitól is messze vannak, nemhogy a bécsiekétől. Hogyan lehetséges, hogy Budapest ennyire alulértékelt? Hiába a pazar természeti adottság, hiába a teljesen unikális épített örökség, ezek turisztikai vonzerőnek még nem elegendők.

Budapest ugyanis ma még nem képes a magasabb minőségi elvárással érkező vendégek igényeit kielégíteni.

Világmárkákat árusító üzletek, egyenletesen magas minőségű kulturális kínálat, egymással is versengő, nemzetközileg is jegyzett éttermek tucatjai, négy- és ötcsillagos szállodák. Nyilván nagyon jó az is, hogy az angol legénybúcsús turisták tömegei a VII. kerületben vonulnak éjszakánként A-ból B-be, de nem ennek kéne a szolgáltatási paletta meghatározó elemének lennie. Ez a város ennél sokkal nagyobb potenciával bír – szögezte le a vállalkozó.

Meg kell találni a helyes arányt Budapesten

Tiborcz István szerint meg kell találnunk a helyes arányt, és világos stratégiával kell rendelkeznünk a tekintetben, hogy melyek a hátizsákos-legénybúcsús turistákat kiszolgáló részek, és meg kell határozni, hogy melyek lesznek azok a városrészek, amelyek az igényesebb, nagyobb turisztikai potenciállal bíró vendégeket szolgálják ki éttermekkel, üzletekkel, kulturális attrakciókkal. Hozzátette: „a BDPST szakértői stábja ezt az elemzést már elvégezte, s ez az elemzés a stratégiaalkotásunk fontos fonalvezetője”. Elmondása szerint szállodafejlesztéseiknek csak egy eleme maga az épület, ennél sokkal komplexebben gondolkodnak.

Olyan városi hubok létrehozásában vagyunk érdekeltek, ahová nem csupán a turistákat akarjuk becsalogatni, mert az nekünk nem elégséges, hogy a vendég megszáll egy-két éjszakára, aztán megy Isten hírével.

A mi elképzeléseink szerint a szállodáink, klubjaink a vendéglátás és a fogyasztás közösségi központjaivá válnak, ahol mindenki – legyen turista vagy helyi lakos – igényei szerint válogathat a széles szolgáltatási palettáról – mondta.