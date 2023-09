Mozgalmas vitával indult a közgazdász-vándorgyűlés

Idén már a 61. alkalommal rendezik meg a közgazdász-vándorgyűlést, amelynek ezúttal, immár összesen tizedszer, Eger adott otthont. Az esemény – amelyet a Világgazdaság élőben közvetít – egyből igazi nagyágyúkkal vette kezdetét: Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök folytatott kerekasztal-beszélgetést.

A jegybankelnök azzal kezdte, hogy a következő magyar kormányok soha ne ismételjék meg azt az inflációs kalandot, amit átéltünk, szerinte nem az infláció vagy növekedés között kell választani, mert az infláció megeszi a növekedést.

2020 őszén már a magyar jegybank jelezte, hogy ez egy inflációs évtized lehet, mert a 70-es évek visszatért, szerinte a kormány másfél évvel később kezdte a pénzromlás elleni küzdelmet, mint a jegybank. Teljes versenyképességi fordulatra van szükség – hangsúlyozta Matolcsy György, hozzátéve, hogy minél kisebb a versenyképesség, annál nagyobbat üt az infláció, például az élelmiszeripar versenyképessége az utolsó előtti helyen van Bulgária után.

Az energiaárak ugrása tolta meg az euróövezet inflációját – vette át a szót Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a jegybank korábbi vezetője. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokban is az energiaárak növekedése rúgta be az inflációt, de ott más tényezők is szerepet játszottak. Ám hiába csökken az infláció az energiaárak normalizálódásával, az inflációs tényezők feltolták a maginflációt.

A magyar gazdaság szerkezet változásában vannak dicsérendő elemek. De van egy nagyon energiaigényes gazdasági szerkezet, ami lehúzza a folyó fizetési mérleget, rossz esetben kilenc százalékát teszi ki az energiahiányunk, a magyar gazdaság emiatt nagyon energia- és importfüggő. A magyar adósbesorolás Bod Péter Ákos szerint nem túl jó, nem vagyunk messze a bóvlitól és a külső kitettség miatt úgy látja, nem is állunk vissza a korábbi növekedési pályára.

Varga Mihály pénzügyminiszter egyetért azzal, hogy a legfontosabb probléma az infláció, ebben együtt is működik a kormány és jegybank, ám ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértenek.

Varga Mihály szerint ha túl magas az infláció, az a növekedést lefékezi, és ha nincs növekedés, akkor veszélybe kerülnek a munkahelyek. Mellékszálként megjegyezte, van moderált infláció is, mint például Japánban, ez, ha jegybank támogatni akarja a növekedést, idehaza is hasznos lehet.

Az infláció gyökerére rátérve azt mondta, hogy a legnagyobb tételt az energiaárak növekedése okozta. Magyarország nem rendelkezik (elegendő) kapacitásokkal, villamos áramot is importálunk, ezért az energiaárak növekedése óhatatlanul megdobja az árakat. Másodsorban nagyon durva aszály volt hazánkban, harmadrészt pedig volt egy erőteljes bérnövekedési dinamika is a munkaerőhiány miatt, ez a bérnövekedés is szerepet játszott az inflációban. Az árstabilitásáért elsődlegesen a jegybank felel – szúrt oda Matolcsy Györgynek, hozzátéve, hogy miközben a jegybank emelte a kamatot, még mindig vette az állampapírokat, „egyszerre hideget és meleg fújni nem lehet”.

A pénzügyminiszter a hitelminősítő értékelésekről azt mondta, tele vannak pozitív elemekkel. Varga Mihály az uniós forrásokról azt mondta, hogy várhatóan megvárják a lengyel parlamenti választásokat, addig nem jönnek uniós források. Jelezte, hogy fenntartják a fiskális szigort, idén a tavalyinál kisebb lesz a hiány.

A 3,9 százalékos hiányt felülvizsgálják, miután az adóbevételek a vártnál rosszabbul alakultak.

Újabb adófrontok lehetőségét is említette a miniszter, látva, hogy a bankok jelentős profitot értek el.

A beruházási stopról azt mondta, hogy ha indokolt a helyzet, akkor akár folyamatban lévő beruházásokat is felfüggeszthetnek, ahogy a minisztériumi kiadási stopot is érvényesíthetik.

A versenyképesség és a hatékonyság javítás a legfontosabb célja a kormánynak Varga Mihály szerint. Jól látható, hogy az európai gazdaság térvesztésben van, az energiaárak jóval olcsóbbak Amerikában és Ázsiában, mint Európában – mutatott rá.

A rendezvény a bankvezérek kerekasztalával folytatódott. A nyitóüléshez hasonló horderejű lesz várhatóan a záró plenáris ülés, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter részvételével.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök (Fotó: MNB/PM/Mudra László)