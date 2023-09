Nyílt levélben tiltakoznak a gazdaszervezetek

Elfogadhatatlan számunkra, hogy az importtilalmat hazánk és több más érintett ország kérése ellenére sem hosszabbították meg, a fejünk fölött döntöttek olyan indokokra hivatkozva, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Az Európai Bizottság ezzel elárulta az uniós polgárok élelmezésbiztonságát szavatoló gazdákat.

Az importtilalom feloldása nem a háború sújtotta ukrán népnek nyújt segítséget, hanem a nemzetközi nagytőkések érdekeit szolgálja. A 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági termelő vállalkozásból 9-et ugyanis nem Ukrajnában jegyeztek be, hanem amerikai és nyugat-európai tőkealapok érdekeltségeibe tartoznak.

Felháborító és teljesen torzítja a versenyt, hogy a miközben az EU-ban a gazdáknak rendkívül szigorú környezetvédelmi, állatjóléti feltételeket írnak elő, az EU-ba érkező importnak nem kell megfelelnie ezeknek a szabályoknak. Ukrajnában olyan módszerekkel állítják elő a termékeket, amelyeket az unióban rég betiltottak, bizonyos növényvédő szerektől egyes állattartási technológiákig.

Mindezek alapján követeljük, hogy:

• a nemzetközi nagytőkések támogatása helyett szakmai alapon hozzák meg a döntéseket, ismét rendeljék el az ukrán gabona behozatali tilalmát, és terjesszék ki azt a többi agrár- és élelmiszeripari termékre is;

• dolgozzanak ki olyan, hosszú távon is hatékony megoldást, amely segíti az ukrán termékek eljutását a hagyományos piacaikra;

• tegyenek piacstabilizáló lépéseket, valamint kompenzálják a magyar gazdák veszteségeit – a jelképes összegű, 15,9 millió eurós kompenzáció nem nyújt érdemi segítséget;

• az ukrán terményekkel szemben is tartassák be az uniós termelésre vonatkozó környezetvédelmi, növényegészségügyi előírásokat.

Egyúttal jelezzük: támogatjuk a magyar kormány döntését, hogy nemzeti hatáskörben meghosszabbította és más ukrán termékekre – így a mézre, egyes húsfélékre és a tojásra is – kiterjesztette a behozatali tilalmat, ugyanis az Ukrajnából érkező import nemcsak a gabona-, hanem más termékpályákon is súlyos problémákat okozott.