A forint erősödésének sok oka van, de ezek egyike sem Magyar Péter

A forint az elmúlt hetekben látványosan erősödött, amit a baloldali tömb úgy próbált beállítani, hogy a piac a 2026-os választásokon általuk remélt Tisza-győzelmet árazta be. A valóság ettől persze igen távol áll: a magyar fizetőeszköz szárnyalását sokkal inkább a magyar jegybank hiteles monetáris politikája, valamint a pozitív kilátások támasztják alá. A folyamatot tovább erősítette a Trump–Orbán-csúcstalálkozó is, amelyet a piacok kifejezetten pozitívan értékeltek, amit jelez, hogy az árfolyam ekkor érte el kétéves csúcsát.

2025. 11. 11. 15:48
Érdekes elmélet kezdett terjedni az elmúlt napokban a nemzetközi és a hazai sajtóban a forint árfolyamának erősödését magyarázva. A teória szerint a magyar fizetőeszköz árfolyamának közelmúltbéli emelkedésében annak a várakozásnak is szerepe lehet, hogy a 2026 áprilisi országgyűlési választáson az ellenzék, nevesül a Magyar Péter vezette Tisza Párt győzhet, ez pedig javítaná a viszonyt Budapest és Brüsszel között. A narratívát először a Bloomberg ismertette, majd átgyűrűzött a magát függetlennek nevező hazai baloldali sajtóba. Az elmélet azonban számos ponton bicsaklik meg, hiszen a forint több más okból erősödik – ezeket a tényezőket vesszük sorra most.

Előre a medve bőrére

A deviza- és tőkepiaci árazásokat tekintve felidézhető az az általános elv, amely szerint a folyamatokat rövid távon elsősorban az úgynevezett fundamentumok mozgatják, így a kamatkülönbségek, az inflációs kilátások, a jegybanki politika, valamint a külső kereslet-kínálat. Ezzel szemben a politikai események hatása akkor válik markánssá, amikor az efféle bizonytalanság csökken és a befektetők egyértelműen látják a várható gazdaságpolitikai irányt. Ezért a politika „beárazása” általában inkább a választás körüli hetekre, nem pedig fél évvel korábbra jellemző. Igaz, előfordulhat, hogy egyes piaci szereplők korábban pozicionálják magukat, ez azonban inkább a spekulatív kategóriába tartozik, mintsem az univerzális piaci konszenzuséba. 

Nem is beszélve arról, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikájaként felvázolt információk alapján aligha bízhatnak a befektetők a választópolgárok anyagi jólétében az ellenzéki kezdeményezés kormányra kerülése után, sokkal valószínűbb a megszorítás, így a fizetőképes kereslet drasztikus visszaesése.

Néhány példa is alátámasztja a fentieket: Lengyelországban a 2023-as politikai fordulatnál a zloty és a részvénypiacok jellemzően néhány héttel, legfeljebb két hónappal a választás előtt reagáltak, tehát a piac a közvetlen előválasztási időszakban árazott. Törökországban politikai események rögtön heves piaci reakciókat váltanak ki, a líra napról napra mozgott a politikai hírek hatására. Vagyis: bizonytalan vagy szélsőséges politikai fejlemények gyors, nagy árazási mozgásokat okozhatnak, de nem öt hónappal előre, konszenzussal történnek, hanem eseményhez kötődően.

Erős fundamentumok

A forint erősödését elemző írásokban rendre visszatér a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája, amelyet az utóbbi hónapokban a befektetők a régió egyik legszigorúbb és legkiszámíthatóbb irányvonalaként értékelnek. A magas kamatszint, a devizatartalékok stabilizálása és az infláció csökkenése mind olyan tényezők, amelyek önmagukban is hozzájárultak a forint erősödéséhez. 

Több elemző, köztük az ING és az Erste is azt hangsúlyozta, hogy a hazai deviza felértékelődése nem elsősorban politikai várakozásoknak, hanem a monetáris politika hitelességének és a kockázati prémium mérséklődésének köszönhető.

Az MNB fokozatos kamatvágási ciklusa ellenére megőrizte a forint vonzerejét a külföldi befektetők szemében, mivel a reálkamat továbbra is pozitív maradt. Ez a jegybanki hozzáállás megkülönbözteti Magyarországot a térség több gazdaságától, amelyekben a laza fiskális vagy monetáris politika gyengíti a devizát. Arra is vissza lehet emlékezni, hogy a forint korábban is erősödött pusztán MNB-döntések vagy -bejelentések hatására.

Csúcsra ért a forint a Trump-Orbán csúcsnál

Ezzel az alappal várta a forint az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök találkozóját, amelyen számos kulcsfontosságú energetikai kérdés mellett pénzügyekről is tárgyaltak. Az árfolyam már a találkozó napjára két éves csúcsot ért el: az euró/forint kurzus 385 alá csökkent, ami 2024 májusa óta nem látott szint. A találkozó előtti órákban 384,2-nél is járt, a dollár/forint pedig 331,9 körül.

Figyelembe véve a két vezető személyes jó viszonyát, már a tárgyalások előtt sejthető volt, hogy összességében mindenképpen pozitív eredménnyel zárulnak Magyarország szempontjából, különös tekintettel az orosz energiahordozók importjának engedélyezését tekintve. Erre a várakozásra reagálhattak a piacok. 

Azt hozzá kell tenni, hogy a forint két éves csúcsát csak időlegesen érte el, azóta korrigált valamelyest, de még mindig jobb formában van, mint 2024 májusa óta bármikor.

Amennyiben pedig az USA és Magyarország közötti gazdasági megállapodások kedvező eredménnyel megvalósulnak, valamint folytatódik a jó viszony, ami most biztosra vehető, úgy a magyar fizetőeszköz stabil maradhat és akár tovább is erősödhet.

