Változik az üzemanyag ára, megijedtek az ársapka felvetésétől a benzinkutak

Oroszország esetében azt is valószínűsíteni lehet, hogy a globális olajár mesterséges emelésével válaszol a nyugati országok szankcióira. A tét azonban nagy, a puska akár fordítva is elsülhet, ugyanis a magas olajáraknak előbb-utóbb fogyasztáscsökkentő hatásuk is van, ami a kereslet mérséklődését hozza, ez pedig már kedvezőtlen lenne a kitermelő országok költségvetése számára. Rövid távon a kiskereskedelmi, azaz a kutaknál érvényes árak is emelkednek, éppen azt az inflációt gerjesztve, amely csupán néhány hónapja kezdett szelídülni, levegővételhez juttatva a világ jegybankjait. Emellett a gazdasági aktivitás is csökkenhet, ami szintén örömhír lehet a nyugati világgal szemben álló Oroszországnak.

