Magyarország vonzó a németeknek

Rekordot értek el a külföldiek a magyarországi lakáspiacon a múlt évben az Ingatlan.com hivatalos KSH-adatokat feldolgozó elemzése szerint, amelyből kiderül az is, hogy 2023-ban melyik ország területéről érkezett a legtöbb érdeklődés a hazai lakóingatlanokra. – A trenddel szembementek a külföldi lakásvásárlók. A múlt évben 138 ezer lakás cserélt gazdát, ami 14 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a külföldiek nyolcezer lakóingatlant vettek, ez majdnem tíz százalékkal haladja meg a pandémia előtti, 2018-as csúcsértéket és 38 százalékos növekedést jelent éves szinten. Igaz, 2021-ben a járvány miatt visszafogott volt a külföldről érkezők aktivitása – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: – A külföldiek élénk érdeklődése a hazai ingatlanok iránt több okkal is magyarázható. Egyrészt erősödött az euró a forinttal szemben, ezért a külföldiek olcsóbban tudtak ingatlant vásárolni, akár befektetési céllal. Másrészt sok olyan külföldről érkező vevő vagy bérlő is megfigyelhető a hazai ingatlanpiacon, aki rövidebb vagy hosszabb távra Magyarországon keres otthont. Tipikus példa erre a német nyugdíjasok helyzete, akik előszeretettel vásárolnak a Balaton környékén ingatlant.

A németek érdeklődnek leginkább

A KSH legfrissebb adatai szerint a legtöbb magyarországi lakóingatlan 2022-ben a németekhez került, ők több mint kétezer lakást vásároltak, főként a Balaton mellett, Zala és Somogy vármegyében. Második helyet a Szlovákiából érkező vevők szerezték meg ezer feletti ingatlannal, akik a határhoz közeli térségben vettek lakásokat, főként Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A szlovák vásárlók között döntő többségben vannak a nyugdíjasok, a lakásvásárlók kétharmada 65 év feletti volt 2022-ben. A harmadik helyen a Budapestre fókuszáló kínaiak állnak, akik 814 lakóingatlant vettek 2022-ben. A kínai vevők több mint 90 százaléka már évek óta a fővárosban vásárol ingatlant.

Az Ingatlan.com idei adatai szerint szintén Németországból érdeklődtek a legtöbben az eladó lakóingatlanok iránt. Idén a németországi érdeklődések száma meghaladta a hatvanezret. Ausztriából közel tízezer, az Egyesült Államokból pedig több mint ötezer érdeklődés érkezett.

– Magyarországon új otthonra találtunk. A Balatontól délre fekvő vidék a szülőföldünkre emlékeztet minket – fogalmaz a Magyar Nemzetnek egy nyugat-németországi borvidékről pár éve Magyarországra áttelepült német állampolgár, Emily Paersch. Nem ő az egyetlen, aki a közelmúltban kiábrándult hazájából és errefelé vette az irányt, dinamikusan növekszik ugyanis azon németek száma, akik tartósan Magyarországra költöznek, mutat rá egy új elemzés. A statisztikákból az is kiderül, hogy egyre többen jönnek rá, Németországban sincs kolbászból a kerítés.

Míg 2019-ben 16 537-en érkeztek, a Magyarországon élő német állampolgárok száma 2023-ban már elérte a 22 310-et – írta meg lapunk is a Magyar–Német Intézet nemrég megjelent elemzésére hivatkozva.

Az intézet igazgatója, Bauer Bence elmondta a Magyar Nemzetnek: a Dunántúl egyes régióiban, beleértve a Balaton környékét, igazi német ajkú infrastruktúra alakult ki, vannak már német mesterek és szolgáltatók is.

A német érdeklődésre a válasz pedig egyszerű, az országban is foglalkozik a mértékadó média a jelenséggel, sőt szívesen mutatják be Magyarországot is, ahol van olyan település, amely a beköltözők számára német infrastruktúrát hozott létre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)