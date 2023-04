Özönlenek Magyarországra a németek, akik már nem érzik otthonosan magukat hazájukban

Április közepén volt látható az a riport, amelyet a német Mitteldeutscher Rundfunk (MRD) televíziós csatorna készített a német állampolgárok kivándorlásáról és Magyarországra költözéséről.

A körülbelül negyedórás bejátszás alatt bemutatták, hogy egyre több német állampolgár választja otthonának Magyarországot, különösen a Balaton térségét. Marcaliról és Keszthelyről külön említést tettek – számolt be róla a Világgazdaság.

Az MRD riportere elsőként a Somogy vármegyei Marcalira ment, ahová két német állampolgár érkezett háznézőbe. Egy ötezer négyzetméteres telken álló, teljesen felújított, hetven négyzetméteres ingatlant tekintettek meg, amelynek az ára 49 ezer euró, átszámítva mintegy 18 millió forint.

Ennyiért Németországban még egy garázst se lehet kapni

– jegyezte meg az ingatlanközvetítő, aki szintén német, és már húsz éve él Magyarországon.

Hozzátette, hogy az elmúlt négy évben szabályosan berobbant a németek ingatlankeresése a környéken, naponta három-hat alkalommal mutat meg különböző házakat. Véleménye szerint havi nyolcszáz euróból úgy lehet élni Magyarországon, mint „Marci Hevesen”.

A cikk szerint az MRD riportere is azt tapasztalta, hogy Marcali utcáit járva komplett településrészek németesedtek el, a kapukon mindenhol német nevek szerepelnek.

A menekültválság óta a németek már nem érzik otthonosan magukat hazájukban

– Tizenöt éve költöztünk át, az egész utca német. Kitűztem a német lobogót a házamra, német maradtam, de ami odahaza megy, az katasztrófa – mondta egyikük.

Visszatérő indokként számolnak be a németek arról, hogy nem érzik otthon Németországban magukat, különösen a 2015-ös menekültválság óta.

Mint ismert, amíg a magyar kormány prioritásként kezelte a határok fenntartását, addig Németország megnyitotta a határait több százezer, főként gazdasági bevándorló előtt – írja a Vg.

Magyarország biztonsági intézkedései is vonzóvá tették az országot, amelyet a számok is alátámasztanak. Jelenleg már 14 700-nál is több olyan német nyugdíjast tartanak nyilván, aki Magyarországra kéri a nyugdíjának a folyósítását. Öt évvel ezelőtt a számuk még 11 700 volt,

vagyis néhány év leforgása alatt közel 25 százalékkal többen lettek.

– Csak nyugodtan szeretnék élni a kis nyugdíjamból, Magyarországon pedig ezt megtehetem – érvelt egy Drezdából származó hölgy, aki azt mondta, hogy Németországban már hajléktalan lenne, hiába dolgozott le 55 évet.

Az újságíró arról is beszámolt, hogy habár mostanra 25 százalékos az infláció, ami Európában a legmagasabb, így is 13 százalékkal alacsonyabb árat fizetett Magyarországon ugyanazokért a termékekért, mint Németországban.

A riporter azt is megállapítja, hogy Magyarországon 1 euróért 1,67 euró értékben kap szolgáltatást, ezzel pedig Lengyelország után a második legolcsóbb az Európai Unióban.

Egy Keszthelyen szolgáló evangélikus lelkipásztor arról számolt be, hogy a gondozott köztéri növényzet a német precizitásra emlékezteti. Szerinte a németek azért költöznek tömegével Magyarországra, mert a német politikai folyamatok miatt bizonytalanokká és elégedetlenekké váltak, Magyarországon viszont boldogok lehetnek.

Az MRD azzal zárta a tudósítását, hogy a legtöbb német Svájcba és Ausztriába költözik, és bár Magyarország még nincs ott a legnépszerűbb kivándorlási célországok között, de folyamatosan zárkózik fel.

Borítókép: A keszthelyi Festetics-kastély műemlék épülete (Fotó: MTVA/Juhász Gábor)