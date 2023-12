Ilyen lesz a megújuló budapesti Gellért Hotel

A közlemény szerint a Gellért Hotel és a Mandarin Oriental közötti partnerség történelmi és kulturális szempontból is jelentős: a Gellért Hotel hozzájárul Budapest turisztikai vonzerejéhez, míg a Mandarin Oriental elismert globális márkaként hozza magával a kivételes eleganciát és nagy múltú tapasztalatát. Az együttműködés egyben lehetőséget teremt a projekten dolgozó magyar szakemberek számára arra, hogy magukba szívják a lánc unikális know-how-ját és felhasználják azt a magyar turisztikai szektor fejlesztése érdekében. A két cégcsoport együttműködése így új fejezetet nyithat a magyar idegenforgalomban. Mindkét márkát szorosan kötik azok az értékek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gellért Hotel továbbra is Budapest egyik meghatározó jelképe legyen, amelyet nemcsak a régióban, de Európában is ismernek.

A Mandarin Oriental a világ egyik legelismertebb menedzsmentcsoportja, amely ugyanakkor korlátozott számú, körülbelül 80 szállodát üzemeltet, ezzel is növelve a hotelek unikális és tradicionális értékét.

– Ugyanazt az aprólékos megközelítést alkalmazzuk a Gellért Hotel esetében is, mint más, általunk üzemeltetett történelmi ingatlannál a világ bármely pontján: tiszteletteljesen építünk a helyi kulturális örökségre, miközben integráljuk a hotelbe a legmagasabb kortárs komfortot és fenntarthatósági normákat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy megnyitjuk első szállodánkat a magyar fővárosban és részesei lehetünk annak, ahogyan ez az igazi európai hírű, legendás intézmény újjászületik, lehetővé téve a jövő nemzedékei számára, hogy saját történetüket és élményeiket megalkothassák e híres falak között. A Gellért Hotel, valamint a prágai és a közelmúltban bejelentett bécsi projektünk egy összetéveszthetetlen hármast alkotnak majd közép-európai rajongóink számára – fogalmazott Laurent Kleitman, a Mandarin Oriental Group vezérigazgatója.

A Gellért Hotel talán Budapest legikonikusabb épülete

Páratlan adottság

A hotel számos adottsága nemcsak Magyarországon, de Európában is páratlan. A szecessziós miliő, a saját gyógyforrás és a „Gellért Hotelben semmi sem lehetetlen” hozzáállás mellett a hotel a jövőben is az egyik legnagyobb hangsúlyt a gasztronómiára helyezi majd. Ezzel tisztelegve Gundel Károly hagyatékának, aki 1927 és 1947 között vezette a hotel éttermét, amely ekkor vált a gasztronómia budapesti fellegvárává és aminek köszönhetően a Gellértet utána bő húsz évig az európai élvonalban emlegették – olvasható a közleményben. A jövőben a sokrétű wellness-szolgáltatások mellett a Gellért Hotel egyedi fedett medencével is rendelkezik majd a tetőtérben, kihúzható üvegtető alatt, termálvizű medencével, hideg merülőmedencével és kültéri pihenőhellyel. Ezenfelül egy rooftop bár is csatlakozik hozzá panorámás kilátással a város pesti oldalára és a Dunára.