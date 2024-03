Kevesebb mint hatodára esett vissza az infláció

– A februári infláció alakulása kedvezőbb, mint az elemzői várakozások. Az áremelkedést a megelőző hónapokhoz hasonlóan most is a szolgáltatások, a szeszesitalok, dohányáruk, valamint a ruházkodási cikkek drágulása húzta felfelé, de mindhárom kategóriában lassulást mutatnak az adatok. Éves alapon ugyanakkor csökkent a tartós fogyasztási javak ára, két százalékkal, elsősorban a kereslet visszaesése nyomán, valamint a háztartási energia ára is mérséklődött – ismertette Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője. Jelezte: havi bázison is elsősorban az üzemanyagárak húzták fel az áremelkedési ütemet, kedvező viszont, hogy a többi termékkategória esetében nem történt érdemi áremelkedés. Szerinte az év hátralévő részére nézve a legnagyobb kockázatot továbbra is az üzemanyagárak alakulása jelenti, amelyet pedig a világpiaci olajárak és így a globális konfliktusok befolyásolnak. Kérdés emellett, hogy a vállalatok hogyan reagálnak majd a reálbérek emelkedése nyomán várhatóan megugró belső keresletre.

Éves átlagban 4,9 százalék lehet idén az infláció, amely jövőre 4,2 százalékra lassulhat, miközben a jegybank háromszázalékos célját jövő nyáron érheti el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)