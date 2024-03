Nem dőlt össze

Számoljunk együtt picit: 1998 és 2002 között eltelt négy év, majd 2010 és 2024 között további tizennégy esztendő. Ha nyolc év menet közben ki is maradt, Orbán Viktor és kormányai eddig tizennyolcszor 365 napot kaptak arra, hogy irányítsák az országot. Ez összesen 6570 napot jelent. Ezalatt az idő alatt szinte mindennel és annak az ellenkezőjével is találkozhattunk.

Volt orosz pénzügyi válság, megértük a koszovói háborút Jugoszlávia bombázásával, fel kellett venni a küzdelmet a pusztító árvízzel, ahogy a vörösiszap-katasztrófával is.

Emlékezhetünk ugyanakkor a gazdasági növekedés aranykorára, a foglalkoztatás nagyarányú bővülésére, majd a nyakunkba szakadt koronavírus-járványra. Alig tettük el a szájmaszkokat a fiók aljára, kirobbant az energiaválság,

Oroszország pedig megtámadta Ukrajnát. Szárba szökkentek a szankciók, egyik csomag született a másik után, míg a világhatalmak egymásnak feszülésével kereskedelmi konfliktusok sora bontakozott ki. Ha mindez nem lett volna elég, immáron a Közel-Keleten is vérontással telnek a napok.

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy igencsak mozgalmas, izgalmakkal fűszerezett időszakokat tölt a hatalomban az Orbán-kormány. A 6570 nap alatt bőven jutott ideje arra a döntéshozóknak, hogy megmutathassák mindazt, amit tudnak.

A 6570 nap alatt a balliberális tábor is levizsgázhatott abból, hogy milyen minőségben látják el az ellenzéki szerepkört.

Ez utóbbiból most csak egyetlen egyet emelnék ki. Egy mondatot, egy jóslatot, amelyet legalább 6570-szer halhattunk a tizennyolc esztendő alatt. Ez pedig nem más, mint a következő: „A gazdaság össze fog dőlni!”

Hát az már csak természetes, hogy ha jobboldali pártok kormányoznak, akkor összedől a gazdaság! Aki ugyanis jobboldali, az nem tud számolni, aki jobboldali, az nem ért semmihez, hiszen aki jobboldali, az tehetségtelen színész, botfülű zenész, hamis énekes, csapnivaló újságíró (értsd: propagandista), és amúgy sem emberek, hanem békák, patkányok, pulykák, de legfeljebb trágyával etetett, sötétben tartott gombák.

Nem szeretnék nyilatkozni azokról, akik így látják politikai ellenfeleiket. Nem veszem a bátorságot ahhoz, hogy egy másik szakma helyett állítsak fel diagnózist. Na meg, ez a vezércikk nem is erről szól. Hanem arról, hogy jelentsem: a gazdaság nem dőlt össze!

Nem dőlt össze, pedig a 6570 nap alatt többször összedőlhetett volna.

Egyik válság sem fektette padlóra az országot, ahogy az megtörtént a balliberális kormányzás időszakában. Nem volt szükség arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap újraélesszen egy összeroskadt államot. Nem kellett megszorítások özönét a lakosság nyakába zúdítani, nem kellett újabb kiárusításba kezdeni. Miután pedig a gazdaság 2024. március 4-én sem omlott magába, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egész nyugodtan tarthatta meg az idei gazdasági évnyitó rendezvényét.

A magyar gazdaságnak elsősorban a magyar embereknek kell munkát adnia, csak utána jöhet mindenki más.

Magyarország ki fog maradni az orosz–urán háborúból és az érdekeit sértő szankciókat továbbra is sikeresen megvétózza, az állam képes finanszírozni a rezsicsökkentett árakat. A többi között ezeket mondta az egy évvel ezelőtti rendezvényen a miniszterelnök. Orbán Viktor tegnap úgy állhatott a közönsége elé, hogy az ígéreteit megtartotta.

Aki nyomon követte a mostani beszédet, az ismét megbizonyosodhatott arról, hogy miniszterelnöknek van jövőképe az országról. Nem sodródunk és nem vagyunk egyik nagyhatalomnak sem játékszere.

Tudjuk, hogy hol a helyünk, ismerjük gyengeségeinket és erősségeinket is. Ilyen körülmények között is van okunk az optimizmusra, a közelgő választásokon pedig majd kiderül, hogy ki és mi fog összedőlni.