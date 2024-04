Kedvező kilátások, új városnegyed és gigaberuházás Pécsen – ez történt a héten

Beindította a csok plusz az ingatlanpiacot az év elején. A február végi adatok szerint csaknem kétezer igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett csok.

Érdemes lesz kombinálni a falusi csokot és a lakásfelújítási támogatást akár csok plusszal és/vagy babaváróval

Fotó: Havran Zoltán

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára ismertette, hogy a befogadott kérelmek száma alapján a családok 87 százaléka használt lakóingatlant vásárolt a csok plusz segítségével. Beszámolt még a vidék megújítását célzó, a csok plusszal is kombinálható falusi csokról is, amely iránt az idén már 574-en nyújtottak be kérelmet, mindez csaknem ötmilliárd forint értékű támogatási kérelmet jelent. A falusi csok esetében is az igénylések nagy részét (64 százaléka) használt lakóingatlan vásárlására, 33 százalékát meglévő lakóingatlan korszerűsítésére vagy bővítésére nyújtották be – sorolta az államtitkár.

Mindezeket a konstrukciókat egészíti majd ki a 108 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, 2024 júniusától induló otthonfelújítási program – tette hozzá.

A számok kapcsán megírtuk, tovább nőhet a kereslet a következő hónapokban a csok plusz és a falusi csok iránt is. Az igénylők jelentős része kertes házat keres, amely ingatlantípusnak tavasszal kezdődik a szezonalitása. A jelentős felújítást igénylő házak iránt is nőhet a kereslet, főleg úgy, ha a beköltözők élnek az otthonfelújítási támogatással. Ha pedig kombinálják is a különféle konstrukciókat, köztük a falusi csokot és a babaváró támogatást, könnyen előteremthetik az otthonfelújítási programhoz szükséges önrészt. Így jóval átfogóbb korszerűsítést tudnak elvégezni, megérheti erősen felújítandó házat venni.

Letették a Duna-parti városnegyed alapkövét

Több mint 400 milliárd forintból épül fel a Marina City, a főváros új, Duna-parti városnegyede, amelyet a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia fejleszt, a beruházás alapkövét szerdán tették le – jelentette be a fejlesztő cég, a Cordia.

A helyszínen kiadott közlemény szerint a Cordia az Újpesti-öböl partján, egy 14 hektáros, évtizedek óta elhanyagolt, rozsdaövezeti terület revitalizálásával hozza létre a Marina Cityt, ahol a tervek szerint a következő években több ütemben több mint 2500 lakás épül fel.

A fejlesztés részeként kilencvenezer négyzetméternyi, mindenki által látogatható, autómentes, parkosított környezetet alakítanak ki, amely számos szabadidős és sportolási lehetőséget kínál majd.

A Világbank és az IMF is növekedést vár Magyarországon

Pozitívan értékelte az elmúlt egy év magyar teljesítményét a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap is. A nemzetközi pénzügyi intézmények előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, ami 2 százalék felett alakulhat – nyilatkozta Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Washingtonban szerdán a Világbank és Nemzetközi Valutaalap tavaszi közgyűlésén. 2025-re a Világbank és a Valutaalap szakértői 3-4 százalékos növekedést várnak, ami kiemelkedő abban az európai gazdasági környezetben, ahol összességében erre az évre csupán 1 százalékos növekedésre számítanak.

A közgyűlés résztvevői pozitívan értékelték a magyar kormányzat inflációcsökkentő törekvéseit, ami azért fontos, mert az infláció a növekedés egyik, ha nem legfőbb gátjának tekinthető.

Visszajön az Uber, viszont nem ígérhet a hivatalos tarifa alá

Fotó: SOPA Images

Újraindul Magyarországon az Uber

Vegyesen fogadja az Uber visszatérésének hírét a magyar taxistársadalom. Az applikáció a taxis diszpécserközpontok kihagyásával közvetlenül kötötte össze az utasokat az Ubernek dolgozó sofőrökkel, jellemzően olcsóbban a helyi taxistarifáknál. A világ számos nagyvárosában tüntettek a cég ellen, a taxisok azzal vádolták az Ubert, hogy elveszi a megélhetésüket.

A Főtaxival való együttműködés biztosítja, hogy az Uber ne fuvarozhasson olcsóbban, mint a hatósági tarifa. Összességben a cég visszatérése csak a márka újbóli megjelenését jelenti, de ez a várakozások szerint bőven elég ahhoz, hogy a külföldiek inkább az Uber név alatt futó sofőröket rendeljék.

Metál Zoltán, az Országos Taxisszövetség elnöke úgy véli, a visszatérés oka, hogy a cég az elmúlt hét évben átgondolta az üzleti stratégiáját, és már igyekszik megfelelni minden előírásnak, ahogy a piac más szereplői is teszik, tehát beszerzi a magyar hatóságoktól a szükséges engedélyeket. A Főtaxi leányvállalata, az E-mobilitás Kft. működteti majd a cég magyarországi szolgáltatását. Az Uber így csak azokkal a taxisokkal tud szerződést kötni, akik jelenleg is a piacon vannak – budapesti megjelenéssel komolyabb versenyt folytat majd a taxisokért, ezért is várják már annyira a sofőrök.

A munkaadók felé lejt a pálya

Egyre többen keresnek munkát Magyarországon a Profession.hu negyedéves összeállítása szerint, de a felkínált álláshelyek száma esett. Ismert, egyszerre nőtt a foglalkoztatás és az álláskeresők száma, ami rövid távon előnyös és azt jelzi, hogy egyre többen lépnek a munkaerőpiacra. Szinte minden megyében lelassult ugyanakkor a munkaerő-felvétel, és kevesebb az aktivált álláshirdetés: 2024 első negyedévében összesen 11,3 százalékkal zsugorodott a betöltésre váró pozíciók száma az előző év azonos időszakához képest. Négy megye kivételével az ország többi területén mindenhol alacsonyabb a betöltésre váró állások száma. A legjelentősebb kínálatcsökkenés Nógrád, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyékben volt.

Az aktivált hirdetések száma a legnagyobb mértékben Hajdú-Bihar megyében nőtt, azonban ez erősen térség- és munkaterület-függő. Budapesten a legtöbb szakmában csökkent az álláshirdetések száma.

Az álláskeresők érdeklődése (országosan) leginkább a mezőgazdaság és környezet kategóriában feladott hirdetések iránt nőtt, ezekre 36,5 százalékkal többen pályáztak, mint tavaly.

Gigaberuházás érkezik Pécsre

A British American Tobacco dohányipari vállalat új központot hoz létre füst nélküli termékek gyártására Pécsen, a körülbelül 60 milliárd forintos beruházás nyomán 450 új munkahely jön létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a British American Tobacco új beruházásának bejelentésén aláhúzta, hogy a brit társaság magyarországi fejlesztése nyomán nő a gyártókapacitás, illetve új termékek előállítását is idetelepítik, így Pécs globális gyártóközponttá fog válni a füst nélküli termékek terén.

A miniszter kifejtette, hogy korábban rendkívül súlyos egyensúlytalanság volt Magyarország keleti és nyugati fele között a gazdasági helyzetet, a beruházásvonzó képességet illetően, a kormány azonban keményen dolgozott ennek a leküzdésén.

– Most itt az ideje annak, hogy a délnyugati országrész fejlesztésére koncentráljuk az erőinket. Innentől fogva a beruházásösztönzések földrajzi fókusza Délnyugat-Magyarországra, a Dél-Dunántúlra kerül át – közölte.