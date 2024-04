Már a bankkártyája sem kell, hogy hozzájusson a pénzéhez, mutatjuk a trükköt

Ha digitalizálva a mobiltelefonjában a bankkártyája, jó esély van rá, hogy bankkártya nélkül is hozzájuthat a készpénzhez, ugyanis az ATM-ek egy része mobiltárca-alkalmazással is használható – mutat rá a portál. Felhívják a figyelmet a rohamos fejlődésre is, ugyanis a kártyás fizetések 14 százaléka már mobiltárcán keresztül történik meg, ami 105 százalékos növekedés a megelőző évhez képest.