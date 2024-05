Évi egymillió fölé nőhet az itt gyártott autók száma

Joó István hangsúlyozta: tovább kell növelni az akkumulátorok hatótávolságát, és csökkenteni kell az előállítási költségeket. Az igazi áttöréshez a járművek minősége mellett az elektromobilitási infrastruktúra fejlesztésén is dolgozni kell, bővíteni kell például a töltőállomások hálózatát. A kormánybiztos jelezte azt is, hogy a járműipar egyre inkább globalizálódó és világméretű hálózatokba szerveződő iparág, ezért a hazai beszállítók is egyre intenzívebb versennyel szembesülnek.

A beszállítói lánc tagjainak fel kell készülniük és alkalmazkodniuk kell a megváltozott környezethez a pozícióik megőrzése és újak megszerzése érdekében, a folyamatot pedig célzott támogatási programmal kell segíteni.

Joó István kitért arra, hogy a HIPA nem csak a befektetők Magyarországra vonzásában játszik szerepet, kiemelt feladatai közé tartozik a hazai kis- és középvállalkozások beépítése a nagyvállalatok beszállítói láncaiba.