Már közel ezer háztartásban üzemelnek a támogatott napelemes rendszerek

A beérkezett záró kifizetési kérelmek alapján közel ezer családnál már üzemelnek a kormány támogatásával telepített modern napelemes rendszerek. A műszakilag készre jelentett, hálózatba kapcsolt kiserőművekre 1,3 milliárd forintot igényeltek eddig, a végelszámolások alapján elutalt támogatások összege meghaladja a 100 millió forintot – közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium.

A Napenergia plusz program keretösszegét nyáron emelte meg a kormány, a pályázó családokból így az induláskor becsült 15 ezerrel szemben mostanra több mint 20 ezer tudhatja nyertesnek magát.

Magyarország élenjáró szerepre törekszik a zöldenergia termelésében és tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárásfüggő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése – részletezi a közlemény.

A februárban elstartolt Napenergia plusz program ingatlanonként akár ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást kínált napelemek és energiatároló egyidejű beszerzéséhez. Az élénk érdeklődésre tekintettel az Energiaügyi Minisztérium a nyáron 30 milliárd forinttal, 105,8 milliárd forintra emelte meg a program keretösszegét.

A pályázati folyamatban a napelem és energiatároló rendszer leszállítása, felszerelése és kivitelezői készre jelentése után nyújtható be részelszámolás. A záró kifizetési kérelemhez a mérőóra cseréjét is el kell végeznie az elosztónak. A végelszámolásig elért projektek tehát már minden szempontból üzemképesek. A támogatott családok a saját célú termelés mellett későbbi, helyi felhasználásra el is tárolhatják a zöldenergiát. Áramszámlájuk csökkentése mellett így az energiaszektor környezetterhelésének mérsékléséhez, az önellátási képességek erősítéséhez is hozzájárulnak.

A kormány a Napenergia plusz programban mostanáig több mint 20 300 családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen 83,5 milliárd forint értékben.

Az előlegkérelmeken és részelszámolásokon alapuló utalásokkal együtt már több mint 3300 projektre fizettek ki összesen 8,6 milliárd forintot. A megemelt keretösszegből az átlagosan 4,1 millió forintos támogatási igénnyel számolva akár több mint 25 ezer háztartás fejlesztéseinek elősegítésére futhatja majd.

A legfrissebb adatok szerint több mint 283 ezer háztartási méretű naperőmű üzemel Magyarországon, számuk 2021 végéhez képest bőven megduplázódott. A stratégiai előrejelzések a következő évtized elejére számoltak 6000 megawattnyi napelemes kapacitás kiépülésével Magyarországon. Az ipari termelőkkel együtt idén október elejére ennél ötödével több, 7218 megawatt beépített teljesítménnyel bírtak a hazai naperőművek. A magyarországi napenergia-kapacitások 55 százaléka 2022 óta létesült. A Napenergia plusz program jóvoltából a háztartási méretű kiserőművek darabszáma belátható időn belül eléri a 300 ezret.