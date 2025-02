– Jó hír! Ezekben a napokban érkezik az emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér. A béremelés közvetlenül nagyjából egymillió munkavállalót érint, és közvetve legalább még ennyit – mondta a kormány közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdásgi Minisztérium szóvivője. Jelezte:

a minimálbéremelés más munkavállalók bérére is tolóhatással van.

Mint ismert, tavaly év végén hároméves bérmegállapodás történt. Három év alatt negyven százalékkal emelkedik a minimálbér,

idén januárban kilencszázalékos minimálbér-emelkedés történt,

jövőre 13 százalékos,

2027-ben 14 százalékos emelés lesz.

Elmondta azt is, hogy 2010 óta a minimálbér közel négyszeresére, 73 500 forintról 290 800 forintra emelkedett. A szakmunkás minimálbér, vagyis a garantált bérminimum több mint 3,5-szeresére nőtt. Nem csak a minimálbér, a szakmunkás minimálbér emelése jelentős, hanem 2010 óta folyamatosan emelkednek a reálbérek is. Tavaly a legkisebb és a közepes keresetűek átlagkeresete nőtt a legnagyobb mértékben.

– A háború és a brüsszeli szankciók okozta magas inflációt az elmúlt hónapokban letörtük, ennek köszönhetően tavaly 9,4 százalékkal nőttek az átlagkeresetek, és idén is érdemi reálbér-emelkedéssel számolunk. A közszférában is folytatódnak a béremelési programok. Az elmúlt években többszörösére nőtt az orvosok és az ápolók bére, jelentősen emelkedett a rendőrök, a katonák bére, idén pedig ismét nagyot nőtt a tanárok, tanítók és óvónők bére. És ahogy a gazdaság erősödni fog, további béremelésekre lesz lehetőség – mondta.

Palóc André kitért arra is, hogy a családok jövedelmének növelését a gyermekek után járó adókedvezmény duplázásával is segíti a kormány, a dolgozó fiataloknak pedig külön jó hír, hogy az szja-mentes jövedelem mellett már négymillió forintos munkáshitelt is kaphatnak. A háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági sokk után már elindult a fordulat. A kormány gazdasági intézkedéseinek köszönhetően 2025-ben tovább javul a gazdaság és a családok helyzete.