Ismét rekordot döntött a budapesti repülőtér utasforgalma, máris megérkezett a Lidl és a Spar válasza az árrésstopra

A tavalyi csúcsesztendőt követően idén februárban is folytatódott az utasforgalom növekedése a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az utasok száma a múlt hónapban meghaladta az 1,2 millió főt, ami a tavalyi, akkor minden idők legforgalmasabb februárjának számító 1 075 552 fős forgalmához képest 15,9 százalékos emelkedés, míg az első két hónap összesített eredménye 16,7 százalékkal haladja meg a 2024-es adatot.



Februárban is rekordot döntött a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma

Fotó: Kurucz Árpád

Máris megérkezett a Lidl és a Spar válasza az árrésstopra: most jön a kormány

Több bolt is korlátozást vezetett be az árrésstoppal kapcsolatban. Az árrésstopos termékeknél korlátozást vezetett be a Lidl, a Spar és a Tesco, például a Tescóban tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) négy darab, míg tejből egy karton vásárolható – írja a Portfólió.

Amennyiben a vevő áfás számlát kér, akkor a a Lidl boltjaiban nem lehet venni az árrésstoppal érintett termékkörből. A Sparban pedig a mérendő termékeknél 3 kilogramm, egyéb árucikkek esetében 10 darab, míg az egy liternél, egy kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékeknél legfeljebb 10 liter, illetve 10 kilogramm vásárolható.

A kormányfő világossá tette, hogy ha nem vezet eredményre az árrésstop, van egy ennél durvább lépés is. Ez az árstop, ami közvetlenül hatósági árat jelent. Ennek az a hátránya, hogy a kereskedők át tudják hárítani a veszteségeket a termelőkre, miközben a kiskereskedelmi árrésnél ez nem lehetséges.

Árrésstop: az érintett termékek több mint háromnegyede jelentősen olcsóbbá vált

Az árrésstop-intézkedés hatására egyébként látványos volt az áresés. Egyes termékek ára harmadával-felével is csökkent. Ráadásul pont olyan alapélelmiszerek kerülnek most kevesebbe, amelyeknek a vásárlása nem elhalasztható. Közel ezer terméket vizsgálva, azok kicsivel több mint háromnegyedének csökkent az ára kisebb-nagyobb mértékben – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium lapunkhoz eljuttatott terméklistájából. Az árrésstop harminc termékkategóriát érint, és a listán harminc olyan termék van, amelyek ára igen látványosan, a felével vagy közel a felével csökkent. Alapélelmiszerekről lévén szó, nem meglepő módon a legnagyobb árrés a tejtermékeken volt, a harminc leginkább leszállított árú termékből huszonöt tej vagy tejtermék.

Nem szórják el a munkáshitelt a fiatalok

Számos elemzés megjelent arról, mire fogják költeni az igénylők az idén bevezetett munkáshitelt. Az előzetes várakozások szerint a legtöbb fiatal elsősorban vállalkozás beindításához, eszközbeszerzéshez vagy lakhatásra, gépjárművásárlásra szeretné felhasználni a munkáshitelt. Ehhez képest egy friss kutatás szerint az igénylők negyede tanulásra és képzésre fordítja a pénzt.

Elsősorban a szakmunkásképzések – villanyszerelő, CNC-programozó, ácstanfolyamok –, a biztonságtechnikai kurzusok és a vállalkozásfejlesztési tanulmányok, a marketing-, pénzügyi ismeretek, üzleti tervezés kurzusok iránt nőtt meg a kereslet.

Minél többet vásároljunk közvetlenül a termelőktől – pályázatot ír ki az Agrárminisztérium

A rövid ellátási láncok fejlesztésének, kialakításának támogatására új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel, a támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-től lesz lehetőség – jelentette be Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Kiemelte, a felhívás fő célja a közvetlen termelői értékesítés erősítése, ami a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak egyaránt előnyös.

A rövid ellátási láncnak köszönhetően a termelő által előállított élelmiszer értékesítése a lehető legkevesebb köztes szereplőn keresztül történik. A termék eredete egyértelmű és nyomon követhető, gyakran helyben, de legalábbis egymás közelében történik az előállítás és értékesítés is.