Egyre többen az egész évben lakható nyaralókat keresik a Balatonnál

„A balatoni ingatlanok funkciója alapjaiban változott meg. Ma az ingatlanvásárlók csaknem kilencven százaléka teljes komfortot, vagyis valójában lakóingatlan-funkciókat vár el. Legyen szó felszereltségről, szigetelésről, korszerű fűtésről vagy egész éves használhatóságról. Ez a szemléletváltás is hozzájárult ahhoz, hogy a térség ingatlanárai hosszú távon stabilak maradjanak” – emelte ki Bánáti András, a Duna House siófoki franchise-vezetője.

Siófok a Balaton déli partjának fővárosa, népszerűnek számít, eladó, kiadó ingatlanra egyaránt van itt kereslet

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock



A használt balatoni lakások átlagára jelenleg 950 ezer és 1,25 millió forint/négyzetméter között mozog, de Siófokon és Balatonfüreden a négyzetméterárak a másfél millió forintot is elérhetik, míg a vízparti, új építésű, panorámás lakások esetében a kétmillió forint feletti négyzetméterárak sem ritkák.

A tranzakciós értékek jellemzően 60-120 millió forint között mozognak, és

bár a térség kínál luxuskategóriás ingatlanokat is, a piaci forgalom zöme nem ebben a szegmensben zajlik.



A telkek áraiban is nagy szórás látható: 50 ezer és 300 ezer forint/négyzetméter között mozognak, míg a közvetlen vízparti telkek ára akár 500 ezer forint/négyzetméter fölé is emelkedhet.

A budapesti árak emelkedésére a Balaton a vármegyeszékhelyekhez és nagyobb vidéki településekhez képest sokkal gyorsabban, akár pár hónap alatt reagál, ám ahogyan korábban írtuk, a balatoni átlagos négyzetméterárak már elmaradnak a budapestiektől. Az északi és a déli part átlaga egyaránt 1,1 millió forint körül van, az északi part számít továbbra is drágábbnak. Ezenfelül a főváros és a Balaton az ország két likvid térsége, ez az a két helyszín, ahová az országon belül vagy azon túlról egyaránt érkezhetnek és érkeznek vásárlók.

A szezon pedig immár jóval túlmutat a nyári hónapokon a Duna House szerint: a Covid óta egész évben hellemző a hétvégi ott-tartózkodás,

beleértve a téli időszakot is, amit tovább erősít majd az M7-es autópálya kétszer háromsávosra bővítése is.

– A térség korábban nyaraló funkciót betöltő ingatlanjai szinte kivétel nélkül második ingatlanként szerepelnek a tulajdonosok életében, így tapasztalataink szerint egyre kevesebb a kényszereladás vagy kényszervásárlás – tette hozzá Bánáti András.

A közvetlen vízparti, önálló házak is rendkívül keresettek és válságállóak. Ebben a szegmensben (az előbb ismertetettek fényében) jellemzően nagyobb arányban vannak jelen külföldi vevők is. Egy száz négyzetméter körüli, hatszáz négyzetméteres telken fekvő ház megközelítőleg egymillió eurós árszinten érhető el – természetesen az ingatlan paramétereitől függően. A tóparttól távolodva csökkennek a ház- és a négyzetméterárak is.